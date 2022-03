Butina proziva HNS: Zar Dinamo zaslužuje ovakav tretman? Više nećemo šutjeti, to nema smisla!

Prva tri mjeseca su iza Tomislava Butine (48) kao voditelja Dinamove škole koju je preuzeo nakon odlaska Željka Kopića na klupu prve momčadi. I sam se uvjerio koliko je to zahtjevan zadatak.

- Trudim se da sve bude zastupljeno, od onih kancelarijskih poslova i sastanaka, ali volim i pogledati što treneri rade na treninzima. Radni dan mi traje od osam ujutro do, recimo, deset navečer. Ako ti je to samo posao, nemoj ga ni raditi, ako ti je stil života, onda imaš vjerojatnost da ćeš uspjeti. Ali, nije to odgovornost jednog čovjeka, nego svih ljudi unutar sustava. Makar, ja sebe propitkujem od jutra do mraka. Tražim savjete, nikad neću znati sve. Nemam problem pitati i pogriješiti. Sve radim s velikim entuzijazmom - rekao je uvodno za Sportske novosti.

Bivši golman Dinama i reprezentacije, međutim, nije zadovoljan odnosom HNS-a prema Dinamovim mladim igračima. U nekim se mladim reprezentacijama (U-19), primjerice, nije našao nijedan Dinamov igrač.

- Mi moramo neke stvari definirati. Pitanje jest ovakvo - zaslužujemo li mi kao dugogodišnji nositelji kvalitete hrvatskog nogometa takav tretman? Kad je naša B momčad, u kojoj primarno igraju igrači 2003. i 2004. godište, bila zadnja ili predzadnja u Drugoj ligi, mi smo šutjeli. Međutim, kad se situacija promijenila i kad su izvedbe i rezultati pokazali nešto sasvim drugo, onda više ne možemo šutjeti. Ta naša djeca dominiraju u Drugoj ligi, primjerice, pobjeđuju Varaždin, koji ima prvoligaške ambicije, pa onda moramo imati drukčiji status - rekao je Butina.

- Da, naši dečki igraju u Drugoj ligi, ali to je naš razvojni projekt. To je naš put koji je pokazao da daje najbolje rezultate, ne samo kod nas, već i u Europi. I sad, najednom, taj naš put ne valja!? Mi se kao Dinamo i kao škola moramo zaštiti, moramo zaštititi svoje interese i svoju djecu. Ovakav odnos mi ne zaslužujemo! Ako netko misli da mi ne znamo, u redu, možemo i to prihvatiti. Samo, netko će to morati argumentirati. Vidimo dobro što se događa s mlađim kategorijama na razini HNS-a. To nam daje za pravo da i dalje imamo nešto kazati, malo ozbiljnije i žustrije na tu temu. Sve ono što se događa u posljednje vrijeme na razini HNS-a nije dovoljno kvalitetno. Mi i dalje vjerujemo da smo lideri, da imamo ispravan model po kojemu radimo, ali očekujemo da se to akceptira. Netko mora prihvatiti da uspješno radimo po scenariju koji imamo dugi niz godina.

Za dobar rezultat, uz pravilan rad i razvoj igrača, potrebni su i vrhunski treneri i izbornici. Je li dobar smjer povjeriti mlade reprezentacije neiskusnim izbornicima?

- Ovdje se ne radi o izbornicima! Slika mora biti šira. Svi smo mi na nekoj poziciji jer nas je tu netko postavio iz nekog razloga. Postoje institucije koje funkcioniraju ili ne funkcioniraju. Svi mi nekome odgovaramo. Treba gledati cijeli koncept. Nije to priča koja traje od kvalifikacijskog ciklusa do kvalifikacijskog ciklusa. Tu se ne radi o Tomislavu Rukavini, Josipu Šimuniću ili Igoru Bišćanu. Radi se o cijelom paketu proizvoda o kojem se treba pričati. O procesu koji traje. Ja, recimo, program radim za tri olimpijska ciklusa jer imamo 12 generacija. Sve što je kratkoročno će propasti, to je sigurno. Ako ne vidite cijelu priču, nemojte se baviti tim poslom - poručio je Butina.

