Butler & Dragić muče Giannisa, Harden obranom (!) riješio OKC

Greek Freak i Bucksi poraženi su slobodnim bacanjima Jimmyja Butlera nakon isteka vremena pa gube 0-2 u polufinalu Istoka. James Harden je Game 7 s Oklahomom presudio ključnim potezom u obrani

<p>Oklahoma City Thunder je odgrmio svoje za ovu sezonu. Jedva, al' baš ono na jedvite jade, Houston je izbjegao sramotno ispadanje u prvoj rundi play-offa pa u sedmoj utakmici</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Kobeju u čast</strong></p><p><strong>James Harden</strong> je bio ispod svog raketnog prosjeka (17 poena i devet asistencija), ali je utakmicu riješio ključnim potezom u obrani. Da, dobro ste pročitali...</p><p>U zadnjem napadu Oklahome Harden je stisnuo bananu <strong>Luguentzu Dortu</strong> i time sačuvao dva poena prednosti te ukupnu pobjedu Rocketsa u prvoj kolu doigravanja.</p><p>Kod Houstona najbolji su bili <strong>Eric Gordon</strong> i <strong>Robert Covington</strong> s 21 tj. <strong>Russell Westbrook</strong> s 20 poena (i 9 asistencija), a za Thundera Dort je zabio 30 poena no nisu mogli sami on i vođa <strong>Chris Paul</strong> koji je još jednom briljirao, triple-double: 19 poena, 11 skokova, 12 asistencija.</p><h2>Giannis se topi od Heata u Miamiju</h2><p>A Miami Heat šampionskog trenera <strong>Erika Spoelstre</strong> riješio je Buckse i <strong>Giannisa Antetokounmpoa</strong> i u drugoj utakmici polufinala Istoka.</p><p>Dva slobodna nakon isteka vremena za <strong>Jimmyja Butlera</strong> i 'Vrućina' vodi 2-0 protiv Milwaukeeja dok se Giannis topi od Heata u Miamiju. Butler, <strong>Goran Dragić</strong> i društvo zapravo su vodili manje-više cijelu utakmicu. Bucksi su stizali pa na kraju pukli.</p><p>Sjajni Slovenac Dragić zabio je 23 poena, a prvi put u povijesti Miami Heata čak su sedmorica igrača u play-off utakmici zabili dvoznamenkasti broj poena. Butler ukupno 13, a sjajni mladi <strong>Tyler Herro</strong> ubacio je 17 poena.</p><p>Giannis se trsio pa zabio 29 i dodao 14 skokova. <strong>Middleton</strong> je stao na 23, a povratnik <strong>Bledsoe</strong> na 16 poena. Sve skupa - nedovoljno. U seriji Miami vs. Milwaukee zasad je očita stručna dominacija Erika Spoelstre nad <strong>Mikeom Budenholzerom</strong>!</p><h2>Rezultati</h2><p>Houston - OKC 104-102 (4-3)<br/> Miami - Milwaukee 116-114 (2-0)</p><h2>Noćas igraju:</h2><p>00:30 Boston-Toronto (2-0)<br/> 03:00 LA Clippers-Denver (0-0)</p>