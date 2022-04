Butler odigrao utakmicu života, Phoenix ostaje bez Bookera?

Jimmy Butler je s osobnim rekordom od 45 koševa bio najzaslužniji za pobjedu Miamija od 115-105 protiv Atlante, kojom je prvi nositelj NBA doigravanja u Istočnoj konferenciji došao do vodstva 2-0 u seriji na četiri pobjede.

Kad je Miami u 40. minuti došao do 16 koševa prednosti (94-78), činilo se da je Atlanta bez izgleda da dođe do pobjede u ovoj utakmici. No, prvenstveno zahvaljujući Bogdanu Bogdanoviću, koji je 19 od svojih 29 poena postigao u zadnjoj četvrtini, Hawksi su uspjeli svoj zaostatak svesti na samo tri koša (104-101) na 3:15 minuta prije kraja.

U tom trenutku je Jimmy Butler, koji je do tada već postigao 38 koševa, uzeo stvari u svoje ruke i sa sedam uzastopnih poena postignutih zakucavanjem, tricom i polaganjem odlučio pobjednika.

Uz 45 koševa Butler je imao po pet skokova i asistencija te dvije ukradene lopte. Najveći pomagači bili su mu Tyler Herro sa 15 i Max Strus sa 14 poena.

Hawksi su, osim 29 Bogdanovićevih koševa, dobili 25 poena od Traea Younga koji je imao i sedam asistencija te šest skokova, ali i 10 izgubljenih lopti za što je nakon utakmice optužio suce.

- Ako će im suci dopuštati toliko kontakata i neće suditi faulove, onda ćemo teško bilo što napraviti - rekao je Young.

U sljedeće dvije utakmice Hawksi će biti domaćini, a prva je na rasporedu u noći s petka na subotu.

Veliku gostujuću pobjedu ostvarili su New Orleans Pelicansi koji su sa 125-114 slavili u Phoenixu, kod najbolje momčadi osnovnog dijela sezone. Brandon Ingram je sa 37 koševa, 11 skokova i devet asistencija bio najzaslužniji za trijumf Pelicansa.

No, možda i više od samog poraza Sunse je zabrinula ozljeda butnog mišića Devina Bookera koji je u prvom poluvremenu postigao 31 koš, a u trećoj četvrtini morao napustiti parket i više se nije vratio.

Uz Ingrama, veliki doprinos pobjedi Pelicansa dao je CJ McCollum koji je pogodio šest trica te ubacio 23 poena uz devet asistencija i osam skokova. Herbert Jones je postigao 14, a Larry Nance Jr. 13 koševa, dok je Jonas Valančiunas spojio 10 poena i 13 skokova.

Mikal Bridges je sa 19 koševa bio drugi strijelac Sunsa, a Chris Paul je uz 17 poena imao i 14 asistencija.

Serija seli u New Orleans, gdje je prva od dvije utakmice na rasporedu u noći s petka na subotu.

Rezultat je izjednačen na 1-1 i u dvoboju Memphisa i Minnesote. U drugoj utakmici pred svojim navijačima Grizzliesi su slavili sa 124-96, što je najuvjerljivija klupska pobjeda u doigravanju.

Do nje ih je vodio Ja Morant sa 23 koša, 10 asistencija i devet skokova, ali svoj veliki doprinos dalo je i šest njegovih suigrača koji su završili dvoboj s dvoznamenkastim učinkom. Desmond Bane i Jaren Jackson Jr. su dodali po 16 poena, a igrači s klupe Brandon Clarke, Xavier Tillman i Ziaire Williams su ubacili po 13 koševa svaki.

Anthony Edwards je, kao i u prvoj utakmici, predvodio strijelce Minnesote, ali je ubacio gotovo upola manje koševa (20). Karl-Anthony Towns je imao 15 poena i 11 skokova.

Prva od dvije utakmice u Minneapolisu na rasporedu je u noći s četvrtka na petak.

