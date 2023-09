C. Zvezda na Poljudu kod nikad jačih Splićana! I Livaja bi za njih mogao još češće tražiti ulaznicu

Dan nakon što je Jug AO osvojio bod kod Olympiacosa nakon raspucavanja peteraca (16-15), Ligu prvaka otvaraju i vaterpolisti hrvatskog prvaka, splitskog Jadrana.

U goste im na poljudski bazen dolazi Crvena zvezda (19:00), poznanik iz regionalne lige, koji je prošao kvalifikacije. Dodali bismo protivnik po mjeri za europsku premijeru, niti je iz reda onih najboljih niti je baš u rangu onih najslabijih u ovom natjecanju poput gruzijskog Dinama ili rumunjske Steaue.

- Mi smo sigurno na papiru i temeljem onog što je naša klupska uprava postigla, kakvu momčad oformila tijekom ljeta, sastav koji bi trebao konkurirati za visok plasman. Koliko točno visoko, ne bih želio biti sada prepotentan i razmetati se izjavama tog tipa. Svoju ćemo vrijednost pokazati u vodi - najavio je trener Jadrana Jure Marelja.

Pomoćnik hrvatskog izbornika Ivice Tucka u ruke je ove sezone dobio - Ferrari. Poljudski će bazen pjeniti cijeli niz hrvatskih reprezentativaca, jedan crnogorski, američki... Štoviše, samo Duje Pejković (još) nije reprezentativac.

Unatoč odlascima "barakude" Rina Burića te Nikše Dobuda i Anđela Šetke, jadranaši su sastavili "dream team". Kapetan Juga Loren Fatović i ponajbolji sidrun svijeta Josip Vrlić bili su najveći ovoljetni "ulovi", nakon sezone u Brescii vratio se pakleni ljevak Konstantin Harkov, još jedan takav, Đuro Radović, bit će mu partner na desnoj strani, iz Juga je stigao i branič Matias Biljaka, a iz SAD-a Thomas Gruwell. Štoviše, Marelja će uoči svake utakmice morati ostaviti jednog igrača izvan zapisnika...

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Svjesni smo kako je momčad posložena, od Fatovića do Vrlića, od novaka Radovića do povratnika Koste Harkova. Svi su došli s ciljem da pobjeđujemo i to se osjeti na svakom treningu i svakoj dosad odigranoj utakmici. Trebat će još malo vremena da budemo na 100 posto, ali na dobrom smo putu te ćemo to nastojati pokazati već od prve utakmice - kaže Jerko Marinić Kragić.

Jadranov cilj nije samo prolazak skupine, u kojoj je favorit zajedno s Ferencvarosem, ispred Zvezde i imenjaka iz Herceg Novog, već i Final Four. Stoga bi blisko susjedstvo nogometnog stadiona moglo ove sezone često mamiti nogometno društvo predvođeno Markom Livajom...