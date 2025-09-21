Čabraja će pokušati spasiti Vukovar od ispadanja iz HNL-a

Silvijo Čabraja (57) vraća se na prvoligašku scenu kao novi trener Vukovara 1991. Nakon što se klub početkom tjedna razišao s dosadašnjim trenerom Gordonom Schildenfeldom, čelnici Vukovara tijekom vikenda postigli su dogovor s Čabrajom i odlučili mu povjeriti vođenje momčadi, prenosi SN.

Iskusni strateg, koji je tri i pol sezone vodio Lokomotivu i pritom ostvario 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza u 147 utakmica, u ožujku je sporazumno napustio klupu, ali je ostao na funkciji sportskog direktora do početka ove godine. U međuvremenu je odbio nekoliko ponuda za povratak trenerskom poslu, no izazov borbe za ostanak u ligi privukao ga je u Vukovar.

Silvijo Čabraja više nije trener Lokomotive (arhiva) | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vukovar je nakon šest kola bez pobjede i ima samo dva osvojena boda, što ga drži na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice. Čabraja će pokušati preokrenuti sezonu i osigurati ostanak kluba u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

Službeno predstavljanje Čabraje očekuje se u ponedjeljak, uoči utakmice protiv Rijeke u Vinkovcima. Ipak, prvu utakmicu neće voditi s klupe. Momčad će protiv Riječana privremeno povesti dosadašnji pomoćni trener Kristijan Polovanec, koji bi trebao ostati dio stručnog stožera i pomagati novom treneru.