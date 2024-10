Čabraja razmišlja o odlasku iz Lokomotive? 'Možda bi na klupu trebala doći neka friška snaga'

Lokomotiva i Rijeka otvorili su 10. kolo HNL-a, samim time i drugu četvrtinu hrvatskog prvenstva, a hrvatski doprvak ostao je bez punog plijena treću utakmicu u nizu. Vodeći gol za Rijeku postigao je Stjepan Radeljić u 23. minuti. Izjednačio je Fran Karačić golom u 26. minuti. Lokomotiva je povela sa 2-1 u 67. minuti, a strijelac je iz kaznenog udarca bio Duje Čop. Konačnih 2-2 postavio je Ivan Smolčić u 90. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:39 Sažetak Lokomotiva - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Silvijo Čabraja zadovoljan je ishodom utakmice, ali ističe žal zbog primljenog gola u 90. minuti utakmice.

- Limitirali smo Rijeku do drugog primljenoga gola. Na našu žalost, u smiraj utakmice sami smo si napravili probleme. Bili smo poremećeni u šesnaestercu nismo dobro reagirali na njihove duge lopte. Da, nezadovoljan sam primljenim pogotkom, ali kad se uzme u obzir što se događalo na samom kraju utakmice, mogu biti sretan da je ovako završilo.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lokomotiva često primi gol u završnici utakmica.

- Znate li koje su godište naši igrači? Znate li koje je godište bila naša vezna linija u ovoj utakmici? Eto, to je odgovor. Nama nedostaje 20-ak centimetara visine u prosjeku i 20-ak kilograma mišića kod igrača. A kad oni dobiju te kile, onda više neće biti u Lokomotivi. Kad je Fetai stao pored Radeljića, svi smo se počeli smijati (mladi lokos je za glavu niži, nap. ur.), to je ta naša realnost. Zato jer su mladi, igrači griješe. Nedostaje im to iskustvo... Evo, primimo gol u 90. minuti. I to kakav. Taj prekid bi trebao biti branjiv, zar ne? Pa obrambeni igrač samo mora odbiti loptu gdjegod, napadač mora zabiti gol. Ne mogu biti nezadovoljan željom i voljom. Gledajte, Rijeka je ozbiljna momčad koja ima isprofilirane igrače. Pogledajte njihove zamjene, pogledajte naše - komentirao je Čabraja.

Publika u Kranjćevićevoj zapljeskala je Feti Fetaju dok je izlazio iz igre.

- On je to zaslužio. S tribina se to još bolje osjeti. Pazite, gdje god je trebalo biti, Feta je tamo bio. Dečko ima 19 godina, nije on bez razloga dobio poziv u reprezentaciju. Drugi ljudi prepoznaju njegov rad i kvalitetu. On živi za ovaj klub. Tako se ponaša i to se onda jednostavno vidi. Prepoznajem to ja, prepoznaje to ova publika. Samo, pitanje koje se nameće je dokad će i on ostati ovdje. Svatko tko je dobar, upitno je dokad će se zadržati. Tako je to kod nas.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čabraja je dao i pomalo zagonetan odgovor vezan uz njegovu budućnost u Lokomotivi. Podsjetimo, u klubu je od lipnja 2021. i uvjerljivo je najdugovječniji trener u HNL-u.

- Možda bi i ovdje trebala neka friška snaga - komentirao je Čabraja i obrazložio...

- Ništa ne najavljujem, ovo je samo moj komentar - zaključio je.

Đalović: Perica je sjajno trenirao, zato je igrao

Rijekin trener Radomir Đalović smatra kako je utakmica bila zanimljiva i atraktivna za publiku.

- Bila je to zanimljiva utakmica, ljudi koji su došli uživali su u dobroj utakmici s četiri gola. U početku nismo bili dobri, prvih 20-ak munuta naročito, ali smo se onda konsolidirali. Lokomotiva je pokazala da je borbena, ima kvalitetne pojedince poput Čopa. U nastavku smo htjeli biti još agresivniji. Penal nas je presjekao, ali na kraju mislim da smo bili bliži pobjedi. Iako, kad se uzme u obzir kako smo došli do boda, i ovo je prihvatljivo. Pred kraj smo bili bliži pobjedi, ali što je tu je, idemo dalje, moramo se koncentrirati na Kup gdje nemamo pravo na grešku, a onda ćemo razmišljati o prvenstvu - rekao je.

Stipe Perica po prvi je puta počeo u prvih 11 za Rijeku u HNL-u, dok je Konmen Andrić ušao s klupe.

- Nije iznaneđenje što su Petrovič i Selahi igrali u prvoj postavi, a Perica je sjajno trenirao, zabijao u prijateljskim utakmicama. Odlučili smo da je bolje da Stipe krene u prvih 11 u ovoj utakmici i dobro je odigrao. Ušao je Andrić, potom i Dogan, koji je bio odličan. Htjeli smo biti bolji u posjedu i biti stabilni u tom segmentu. Morali smo samo malo bolje kontrolirati utakmicu i njen tijek.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Đalović je komentirao kako bi uoči utakmice bio razočaran rezultatom 2-2, ali da sada mora prihvatiti takav ishod.

- Da mi je netko rekao 2-2 prije utakmice, bio bih nesretan. Sad sam opet nesretan kad sam vidio kakve smo prilike propustili pred sam kraj, a i kakve smo golove primili. Ali, to je nogomet, negdje izgubiš, negdje dobiješ. Na kraju polusezone ćemo vidjeti sve, mislim da ćemo onda vidjeti gdje smo i što smo.

Rijeka je i dalje neporažena u prvenstvu.

- S te strane sam jako zadovoljan. I s činjenicom da smo primili svega tri primljena pogotka. To je zasluga cijele momčadi. I danas je momčad igrala dobro. Moramo ostati čvrsti, ali moramo i pobjeđivati. To je Rijeka, mora se pobjeđivati. Ovdje se mora igrati atraktivno, moramo biti u vrhu. Zasad je OK, ali moramo biti još bolji.