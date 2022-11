Čačić: Hajduk se neće predati, a želim vidjeti i moćniju Rijeku

Jesenski prvak Hrvatske sjajno je odradio zadnju utakmicu u 2022. godini. Dinamo je natrpao Rijeku na Rujevici i u stilu zaključio još jednu kalendarsku godinu.

- Moji igrači su zaista odradili fantastičnu polusezonu. Bili smo do zadnjeg kola u igri za prolaz u Europi. Bili smo danas razigrani, motivirani svih 90 minuta. Zaslužili su dobar odmor uoči napornog proljeća. Intencija je da do kraja igramo maksimalno ozbiljno. Zadovoljan sam bodovno. Momčad je u dobrom stanju. Nije lagano odigrati 30 utakmica u polusezoni. Moram biti zadovoljan. Dinamo uvijek mora tražiti gard prvaka protiv svakog, mi to jesmo - kazao je Ante Čačić pa dodao:

- Moramo gledati isključivo sebe. Hajduk se neće predati, ja to priželjkujem. Što sad? Dat ću im četiri tjedna slobodna, dobit će svaki posebni plan da se u dobroj formi vrate treninzima. Moram spomenuti domaćina, na kraju krajeva dali su nam dva gola. Želim im od srca da se konsolidiraju i da gledamo jaču i moćniju Rijeku.

Serse Cosmi, s druge strane, nije imao razloga za zadovoljstvo, iako je njegova momčad stvorila nekoliko sjajnih prilika. Ipak, u konačnici je primila sedam golova.

- Rezultat je jako ružan. Nikad nisam u karijeri primio sedam golova. Bilo je i dobrih trenutaka, međutim poremetio ih je rani gol, a kasnije kad su imali novu priliku, ponovno smo primili gol - kazao je Talijan pa dodao:

- Kup je ostavio trag na ovoj momčadi. Imali smo tri dana da se oporavimo od ovoga, to se osjetilo u ovom susretu. Krivo sam interpretiran na presici otprije nekoliko tjedana. Ne smatram da su ovi igrači toliko loši, nego im trebaju i drugi s drugačijim karakteristikama. Za Rijeku novo prvenstvo kreće 21.1. i tada može sve krenuti nabolje.

