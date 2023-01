Čačić je govorio o prijelaznom roku i dodao: Dinamo je protiv Gorice bio superioran 90 minuta

Dinamo nije otvorio 2023. na željeni način. Usred borbe za fotelje u Maksimirskoj 128 momčad Ante Čačića (69) remizmirala je s "fenjerašem" Goricom 0-0. To je stvorilo dodatnu nervozu u svlačionici, kao i neizvjesna situacija s kapetanom Arijanom Ademijem (31), koji je zatražio transfer i ima ponudu iz Bundeslige.

Čačić je raspoloženje u svlačionici pokušao popraviti team-buildingom, a u međuvremenu se javio i Rasmus Lauritsen (26). Danski stoper, koji je u drugom planu, također bi napustio Maksimir. U takvim okolnostima, s četiri boda više i utakmicom manje od Hajduka, "modri" čekaju Lokomotivu (subota, 17.10).

POGLEDAJTE VIDEO: Svađa Ademija i Čačića

Kakvo je stanje u momčadi?

- Ovo je drugo domaćinstvo nakon Gorice, čeka nas Lokomotiva. Znamo da je u bliskoj prošlosti svaka utakmica protiv njih bila vrlo tijesna, neke smo i izgubili u prošloj sezoni. Ove smo odigrali dvije i obje su bile nezivjesne. Sjetimo se, prva utakmica na otvaranju 3-2 nakon vodstva 2-0, u Kranjčevićevoj smo uspjeli dobiti 1-0 krasnim golom Petkovića (bilo je 2-1, op.a.). Sutra nas čeka jako teška utakmica. Dinamo je apsolutno favorit, ući ćemo maksimalno odgovorno i koncentrirano, s jedinom nakanom i željom da dođemo do željena tri boda. Stanje je bolje nego što je bilo u prvom kolu s obzirom na to da nam je Baturina na raspolaganju. To nam daje širinu za ovu utakmicu. Respekt gostima u svakom slučaju, ali Dinamo jedino zadovoljava osvajanje sva tri boda - rekao je trener i sportski direktor Dinama u razgovoru za klupske kanale.

Koliko će priprema biti drugačija u odnosu na Goricu? Dinamo je Lokomotivi u zadnje dvije utakmice zabio pet golova.

- Pa ne previše. Ovo je otvaranje sezone, tjedan dana poslije prve utakmice. Ona nam je dala neka uputstva, tako bih to nazvao. Ovaj tjedan radili smo konkretno na završnici, apostrofirali smo prekide. Pa i u utakmici protiv Gorice Dinamo je bio superioran svih 90 minuta. Naravno, Gorica se odlično branila i mi iz svojih prilika nismo došli do gola. Da jesmo, pobjeda bi bila više nego zaslužena. Ali to su utakmice koje se mogu tako odraditi. Veseli me da nismo primili gol, da je momčad imala veliku količinu trke, htijenja, zalaganje je zaista bilo na primjerenom nivou. Nije htio gol, to se u nogometu događa - rekao je Čačić i dodao:

- Nadam se da se takva situacija neće ponoviti, ali Lokomotivi respekt i mom kolegi Čabraji koji je uspio napraviti da u svakoj utakmici izgledaju kao momčad, da imaju prepoznatljiv gard. Znaju se, organizirano se brane, imaju vrlo dobru tranziciju, dosta su agresivni. Znaju napraviti i visoku obranu. Zaslužuju respekt, ali Dinamo se mora postaviti s pravim gardom od prvog trenutka, nastojati staviti utakmicu pod kontrolu i učiniti sve da dođe do prvog gola.

Kakvo je stanje s ozlijeđenima?

- Boško Šutalo još nije s momčadi, Emreli jest. Petković je zadnja dva dana uz nas na terenu, jučer je malo participirao s momčadi, vidjet ćemo danas na koji način će, hoće li i koliko moći pa ćemo vidjeti za utakmicu - rekao je Čačić koji računa i na Ademija za ovu utakmicu.

Ima li novosti vezano uz odlaske i dolaske igrača?

- Ne, zasad je sve mirno. Imamo još par dana, vidjet ćemo kako će se stvari odviti. Radimo određene kontakte, razgovaramo. Vidjet ćemo kako će se sve skupa odviti. Nismo u nekom velikom stresu, imamo vrlo kvalitetan igrački roster koji je, siguran sam, sposoban napraviti ono što svi želimo, sačuvati primat u hrvatskom nogometu - zaključio je Ante Čačić.

