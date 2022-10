Čačić: Čovjek nam s centra ode u gol, samo smo ga ispratili. Ali nemam što zamjeriti igračima

Ante Čačić nije bio previše razočaran visokim porazom od Milana u petom kolu Lige prvaka na Maksimiru (4-0) kojim su šanse za prezimljavanje u Europi svedene na jedan jedini scenarij.

- Milan kvalitetniji? Je, naravno. Ovim putem bih mu čestitao. Jako dobro smo ušli u utakmicu, imali neke svoje prilike, ali kad dođete u rezultatski zaostatak protiv ovakve momčadi, zaista je teško igrati. Primili smo gol iz prekida, rijetki gol za 2-0 u 49. minuti, to je ubilo utakmicu. Ali moram čestitati dečkima, gledam ovu utakmicu iz prizme cijele Lige prvaka, igramo protiv velikih klubova. Rezultat je visok, žao mi je zbog ove publike koja je bila odlična, tu su i greške na koje nas je natjerao kvalitetniji protivnik. Okrećemo se domaćem prvenstvu i idemo dalje - kazao je trener Dinama za Arenasport.

Dinamo više ne može do drugog mjesta, ali može do trećeg, i to samo ako idući tjedan pobijedi Chelsea u Londonu, a Milan pobijedi Salzburg na San Siru.

- Ne kalkuliramo, rekao sam da nam je Liga prvaka bonus, da dosta toga možemo naučiti. I mladi su igrači participirali u ovoj utakmici, to nam je zalog za budućnost - kazao je Čačić i dodao:

- U otvaranju utakmice dobro smo radili, bila je jedna nezgodna situacija kad je Moharrami vraćao loptu prema Livakoviću. A kad smo počeli preskakati igru, tu su oni postajali bolji. U prvih 20 minuta imali smo par dobrih situacija, kad je lopta išla po podu. Da smo možda bili malo mirniji... A kad uđeš u zaostatak protiv ovakve momčadi, teško je.

Chelsea?

- Ići ćemo tamo da odigramo dobru utakmicu, još ćemo vidjeti. Imamo četiri boda u skupini gdje su kvalitetne momčadi. Rekao sam nakon ždrijeba da smo autsajderi, ali da ćemo se boriti. Nemam što zamjeriti igračima.

Trener Dinama je nastavio...

- Nismo se začahurili, niti čuvali poraz 0-2 ili 0-3, htjeli smo doći do gola, ali suparnik je to na kraju iskoristio. I kada smo vidjeli da je utakmica zatvorena, htjeli smo dati priliku nekim novim igračima, to će im biti od koristi u budućnosti, krozu ovakve utakmice i oni mogu rasti.

Je li Dinamo s fizičke strane spreman za Ligu prvaka?

- Ovo je Liga prvaka, ovdje su vrhunske momčadi. I sigurno da su one u duelima fizički jače, brže i energičnije, to je nešto na što se ne može utjecati. To je takva selekcija, ali ponavljam, Dinamo je cijelo vrijeme težio igri, htjeli smo biti na lopti, kontrolirati igru, imali smo dosta situacija u kojima smo kroz igru došli do završnice.

Obrana je večeras previše griješila...

- Da, primali smo jeftine golove; prvi iz prekida, pa nam čovjek sam s centra ode u gol, samo smo ga ispratili. Treći gol smo primili iz penala, pa onda i autogol.. Ništa od toga ne umanjuje pobjedu Milana, kvalitetnije momčadi koriste uvijek svaku grešku, a danas je kvalitetniji bio Milan.

Dinamo je u pet utakmica skrivio tri penala...

- Kad smo ušli u Ligu prvaka, rekao sam da ćemo trpjeti u nekim utakmicama. Ali da ćemo kroz te utakmice rasti i učiti, stjecati iskustvo. Mislim da imamo primjera na kojima možemo sutra biti bolji, zorno su nam pokazali što nam nedostaje na ovoj razini. Moramo biti pozitivni, držim da smo samim dolaskom u grupnu fazu Lige prvaka napravili velike stvari, ali i prezentacije nisu bile loše. Ali, danas rezultat to ne pokazuje.

I za kraj, publika...

- Mi kroz 90 minuta nismo čuli niti jedan zvižduk naših navijača, pa ni kod tako negativnog rezultata. Vjerojatno je i publika vidjela da se borimo, dajemo sve od sebe, imali smo stvarno njihovu veliku podršku, žao mi je zbog tog poraza. Najviše zbog navijača, hvala im - završio je Čačić.

