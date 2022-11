Čačić: Luka Ivanušec je odigrao možda i najbolju partiju jeseni!

Jako sam zadovoljan kako smo ušli u utakmicu, momčad je ušla ozbiljno, mobilno i motivirano. Bili smo angažirani, imali dobar protok lopti, napravili smo dosta dobrih stvari, kaže Ante Čačić.

Dinamo je rutinski odradio posljednju domaću prvenstvenu utakmicu godine, "modri" su s 3-0 (Mina ag, Drmić i Petković) svladali Šibenik. Ante Čačić opet je prigodu dao svojim najjačim adutima, a to je bilo previše za goste sa Šubićevca.

- Nije lako igrati protiv momčadi koja je tako nisko na prvenstvenoj ljestvici, znamo da su desetkovani, a iza sebe imamo napuštanje Europe, bilo je bitno imati pravi gard. Utakmicu smo riješili u prvom poluvremenu, nakon trećeg gola smo malo popustili u agilnosti, ali smo kontrolirali dvoboj do kraja, iako su oni mogli ublažiti zasluženi poraz - rekao je Ante Čačić koji je jako nahvalio Luku Ivanušeca:

- Slažem se, Ivanušec je odigrao jednu od boljih utakmica jeseni, bio je angažiran kada nismo imali loptu, imao je brza rješenja, dolazio je u završnicu, puno kreirao. Petković? Dobro, bio je rastrčan, puno je igrao blizu gola, tako smo zabili prvi i treći gol, imali smo puno igrača s jako kvalitetnim predstavama.

Koliko vi reprezentativaca očekujete u Kataru?

- Koliko ih ja očekujem? Na popisu ih je šest plus Moharrami koji je s Iranom. Iskreno, ja bih volio da idu svi na Svjetsko prvenstvo.

A koliko ćete igračima dati odmora ove zime?

- Evo, sada poslije Rijeke imaju dva dana slobodno. A poslije Rijeke? Plan mi je da igrače ne vidim barem 20 dana, a ni oni mene, haha. Realno, imat ćemo barem tri tjedna stanke. Mislim da će se svi veseliti tome. Pa danas nam je bila 29. utakmica sezone, a način na koji smo reagirali nakon svih ovih utakmica i putovanja je za svaku pohvalu, to se ne viđa često - završio je Čačić.

Mario Cvitanović je bio iskren...

- Uvijek se lijepo vratiti u Maksimir, ali ne baš ovako. Potpuno zaslužena pobjeda Dinama, oni su došli iz jedne drugačije sfere Lige prvaka, to je danas pokazao. Bio je puno brži, čvršći, reaktivniji u ničijim loptama i duelu, brzini primopredaje, mi nismo najbolje ušli u dvoboj. Ne znam zvuči li prebahato, ali mi se rezutlat čini previsok bez obzira na dominaciju i posjed Dinama. Ali, imam dojam da smo mogli više i da smo trebali više - rekao je Mario Cvitanović, pa nastavio:

- I sami golovi su pali u najbolje vrijeme za Dinamo, a oni su bili po mom mišljenju ovako na prvu - lakše branjivi. Mogli smo to spriječiti. Znali smo kako Dinamo igra s dva zadnja vezna, imali smo prostora izaći kroz dva pasa, izašli smo tako deset puta, ali naša mladost je nestrpljiva u pripremi završnog dodavanja, to nije bilo dobro. Prelagano smo prosipali teško stečene situacije. Imali smo četiri-pet situacija, evo i Kreković je kod 1-0 za Dinamo išao sam na Livakovića, bravo kako je Dinamov golman to riješio.

Šibenčani su prilično mlada momčad...

- Ovo nam je velika škola, iskustvo se jednostavno ne može kupiti. Da, malo je skupa ova škola, ali to moramo proći, mlada smo momčad. Moramo dići glavu, idemo dalje. Kao momčad smo bili koncentriraniji u nekim ranijim utakmicama, vjerojatno se svatko na Maksimiru želi malo više dokazati, pa smo tu napravili dosta grešaka koja na kraju nisu dobra za momčad - završio je Cvitanović.

