Čačić: Andrić umjesto Petkovića? Igrat će najorniji, a Emreliju je iskočilo rame pa ga je vratio

Dinamo je u Velikoj Gorici stigao do još jedne prvenstvene pobjede, Zagrepčani su s minimalnih 1-0 srušili Goricu. Sve po starom, junak je opet bio Arijan Ademi koji je u samom finišu dvoboja odveo "modre" do velike pobjede. Ante Čačić tako se pobjedom vratio na klupu "modrih", a Dinamo je sada na korak do naslova prvaka.

- Moram na početku čestitati svojim igračima na pobjedi koja je izuzetno važna u dinamici osvajanja bodova želimo li biti prvi. Čestitam im zbog toga što su zaista dobro ušli u utakmicu, činili sve da budu ti koji će gospodariti terenom. Naravno, bilo je perioda kada je domaćin pokazao da se radi o kvalitetnom domaćinu. Isto tako moram se zahvaliti navijačima koji su i s jedne i s druge strane, dakle i sa zapada i s istoka, cijelu utakmicu nas nosili i bodrili. I na kraju smo došli do tog zasluženog gola. Mislim da smo cijelu utakmicu bili apsolutno bolji, da smo stvorili dosta prilika i činjenica da je domaći vratar bio najbolji govori tome u prilog.

Dinamo je imao 17 udaraca od čega osam u okvir gola. I čini se da je upalila promjena formacije. Čačić je zaigrao s postavom u 4-2-3-1.

- Mislim da Dinamu najbolje odgovara ovaj sustav igre koji su jedno vrijeme napustili. Ja sam se danas odlučio na njega, pokazalo se da je dobro, da se igrači komotno osjećaju. To su pokazali raspoloženjem na koji način su to prihvatili. Znali smo da će utakmica biti teška, zadnja su kola, neki igrači su, uvjetno rečeno, neću reći izraubani, izgubili svježinu. Na neke nismo mogli računati... Ali igrači koje smo danas imali, koji su bili kroz utakmicu, sa svima sam naravno zadovoljan i veliko im hvala. Ova utakmica nas je približila naslovu prvaka.

Čačić je od prve minute na travnjak poslao Komnena Andrića dok je Bruno Petković sjedio na klupi.

- Vidjet ćemo što će biti. Imam malo duži tjedan, vidjet ću na koji način pojedini igrači reagiraju i odlučit ću se za one koji su u trenutku najsvježiji, najorniji. I da mogu odgovoriti kriterijima utakmice koja čeka.

Kako vi vidite Brunu Petkovića?

- On je za mene čista 'devetka', prava špica koju želim uvijek vidjeti na 20-25 metara od gola i da na sebi nosi dva stopera. Ako to bude radio, a to očekujem od njega kao od svakog svog napadača, onda će sve biti dobro. Dinamo ima dosta veznih igrača, ne trebamo Petkovića gurati u vezu.

Iduća utakmica je Lokomotiva.

- Lokomotiva je uzela Dinamu pet bodova. To je protivnik za respekt, a učinit ćemo sve da u toj utakmici budemo bolji nego što smo bili u prethodnim utakmicama u srazu s njima. Uvjeren sam da će momčad odreagirati dobro. Ako je to tako, s obzirom na kvalitetu koju posjeduje ova momčad... Očekujem pozitivan rezultat.

Spomenuli ste da su neki igrači "izraubani", neki se još vraćaju...

- Možda je to neprikladan izraz, ali neki igrači nisu do kraja spremni, nemaju dovoljno natjecateljskog ritma. Danas je nakon dugo vremena prvi put Ivanušec odradio 90 minuta, imamo i situaciju s Ademijem koji je odradio 90 minuta, ali je imao problema s ozljedama i nije trenirao. Tako da moramo biti jako oprezni na koji način ćemo završiti ove četiri utakmice.

Je li vam pripremu utakmice olakšao kiks Hajduka u Koprivnici?

- Mi smo se usredotočili samo na sebe i svoju igru, a da danas nismo ovako igrali i osvojili tri boda, nitko se ne bi ni sjetio tog rezultata iz Koprivnice. U niti jednom trenutku nisam igračima spomenuo jučerašnju utakmicu u Rijeci ili današanju u Koprivnici, samo smo razmišljali o sebi. Veseli me da smo se od prve minute htjeli nametnuti, stvarali smo prilike, promašivali.

Što je bilo s Mahirom Emrelijem?

- Kaže mi doktor ovako brzo poslije utakmice da mu je iskočilo rame, on ga je vratio na brzinu, ali kada se sve ohladi bit će to za njega jako bolno. Snimit ćemo njegovo rame, sve ovisi kakvo je stanje s ligamentima.

Postoji li mogućnost da ostanete na klupi Dinama i sljedeće sezone?

- Ljudi iz kluba su me pozvali da se stavim u službu Dinama, kao dinamovcu takav se poziv teško stavlja na vagu. Ne razmišljam što će biti sljedeće sezone, već samo da završim ovu sezonu kakvo svi to očekuju.

