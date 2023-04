Čačiću još nitko nije rekao da je bivši. Odradio je novi trening

U Dinamu i dalje kaos. Ante Čačić u jutarnjim se satima pojavio u klubu, stigao na zakazni trening u 10.30. Razlog? Iskusnom strategu nitko još nije službeno objasnio kako je "bivši", o cijeloj priči o svojoj smjeni saznao je tek preko medija. Ante Čačić tako je odradio posljednji trening sa svojom (uskoro bivšom) momčadi, pa se onda i na sastanku oprostio od svojih igrača.

Cijela priča oko Dinama i dalje je potpuno nejasna. U klubu i dalje nema nikoga, čak ni u upravi, tko je spreman preuzeti odgovornost, uhvatiti se u koštac s ozbiljnim problemima. I tko će doći pred Čačića objasniti mu kako to "nije to", kako više nije trener. Ante Čačić je sam poslije treninga dao igračima do znanja kako im je to vjerojatno bilo zadnje zajedničko okupljanje.

Zanimljivo, dosadašnji trener "modrih" rijetko se pojavljivao na treninzima Dinama dan poslije utakmica. Taj dio, klasičnu regeneraciju, s igračima bi najčešće odrađivali pomoćni ili kondicijski treneri, no Čačić je ovog puta dan nakon poraza u Šibeniku stigao u klub. Sve je jasno, Čačića do kraja dana očekuju novi razgovori s čelnicima kluba, netko će mu valjda objasniti kako više nije trener, a onda će se i klub službeno oglasiti na službenim stranicama.

Najčitaniji članci