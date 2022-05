Ante Čačić ostaje trener Dinama! Maksimirski klub potvrdio je da neće u potragu za novim trenerom uoči nove sezone, već da će dati priliku Čačiću koji je dovršio proteklu sezonu i potpisao naslov prvaka.

Dinamo je objavio kako su dogovorili jednogodišnji ugovor.

- Iznimna mi je čast, veselje i zadovoljstvo zbog dogovora koji je postignut. Još jednom bih želio istaknuti da sam posebno sretan i ponosan zbog osvojenog naslova prvaka Hrvatske u nedavno završenoj sezoni. Navijači su nam bili posebna snaga u ovom prvenstvu i nadam se da će nam ponovno dati bezuvjetnu podršku u svemu što je pred nama. Želimo nastaviti u istom smjeru. Dinamo ima iznimno veliku kvalitetu, jako dobar igrački kadar, i vjerujem u još jednu uspješnu sezonu na domaćem i europskom planu. Dinamov gard je uvijek bio i mora biti pobjednički i to je ono čemu ćemo svi zajedno težiti u novim izazovima pred nama - izjavio je Čačić.

On je i bio prvi favorit po završetku sezone za Dinamovu klubu. Iskusni trener uspješno je završio nemirnu sezonu, odveo Dinamo do toliko očekivanog naslova prvaka. I svima onda jasno dao do znanja kako i dalje želi biti trener Dinama. Vratio je povjerenje momčadi, najvažnije karike Dinama (Ademi, Oršić, Mišić, Ivanušec, Livaković...) žele njegov ostanak, a probudili su se i igrači iz drugog plana poput Špikića, Tolića i Baturine.

Opet, Dinamo je posljednja dva trenera, Damira Krznara i Željka Kopića, dovodio na sličan način, pa griješio. Prvo bi ih postavio kao privremene opcije, onda brzo i potvrdio za glavnog trenera, da bi se na kraju s njima razišao. I od toga, u slučaju Ante Čačića, najviše su strahovale sadašnje maksimirske strukture. Ante Čačić čekao je "mig" iz Maksimira, jer postoji obostrana kemija...

