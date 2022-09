Čačić: Ovakav Maksimir je naša prednost. Pa protivnici izgube volju kada vide gdje igramo

Prije dva tjedna sustigle su ga emocije. Dinamo je tada izbacio Bodo/Glimt i osmi put se plasirao u Ligu prvaka. Drugi put pod njegovom dirigentskom palicom. Oči su se caklile, iz njega su isijavali ponos i sreća. S igračima je klubu osigurao 15 milijuna eura, a navijačima najbolje klubove na Maksimiru.

I sinoć identične scene. Dinamo je napravio jedan od najvećih skalpova u svojoj povijesti. Hrvatski prvak senzacionalno je srušio Chelsea (1-0) u prvom kolu grupne faze Lige prvaka. Svi hvale junaka Mislava Oršića koji je srušio već treći londonski klub, sjajnog Petkovića i besprijekornog Livakovića, ali u svim tim pohvalama kao da je malo zanemaren jedan od najvećih kreatora ovog čuda. Trener Ante Čačić. Radi u sjeni, ne uživa baš povjerenje javnosti i navijača koji su ga donedavno izviždali, ali Čačić radi strašan posao.

- Najveća pobjeda u trenerskoj karijeri? Pa s reprezentacijom sam pobijedio Španjolsku. U klupskoj karijeri naravno da je, ali teško je uspoređivati te dvije utakmice, biti izbornik je kruna karijere. Ne sjećam se da je Dinamo dobio eminentnijeg protivnika u Ligi prvaka - kazao je sjajni Čačić u razgovoru za RTL Danas.

Stadion je bio krcat, atmosfera vatrena. Gromoglasni huk sa sjevera ubrizgao je igračima nadnaravnu snagu.

Jeste li imali tremu kada ste vidjeli atmosferu?

- Nije bilo straha, ta atmosfera egzistira oko Dinama već neko vrijeme, mi smo se pripremali da uđemo utakmicu i da tražimo svoju šansu. Odlučili smo se kako igrati, komunicirali smo igračima, svaki je znao što mu je činiti svih 90 minuta, bili smo momčad i to nas je nagradilo vrijednom pobjedom. Oni imaju moć i visok ritam, brze igrače, bilo je važno suziti prostor i zatvoriti dubinu. Bilo je važno da je momčad svjesna da to mora raditi 90 minuta i da moramo iskoristiti priliku kada god je dobijemo - kazao je Čačić.

Na kraju se ispostavilo kako je smijenio kolegu. Thomas Tuchel je dan nakon poraza odletio s klupe Chelseaja.

- Uvijek su treneri prvi na odstrelu. Čudno je obzirom da je otvaranje sezone. Chelsea će poslije biti različita momčad, imaju tek šest utakmica u ligi, mene je iznenadilo, ali su očito doživjeli veliki šok - kazao je 'modri' strateg.

Dinamo nikada nije prošao u eliminacijsku fazu, ali sada je dobio veliku priliku za to. Naravno, tek je prvo kolo, no 'modri' su pokazali da više nisu kanta za napucavanje u Ligi prvaka već ozbiljan europski klub koji može pomrsiti planove najjačima. No, za Čačića je i dalje prioritet HNL.

- Hrvatska liga je naš kruh svagdašnji. Što se dogodilo u pet mjeseci? Izvlačim iz svakog igrača maksimum. Veliki broj igrača se podignuo, Petković ima klasu, veseli me što je u fantastičnoj formi i što se vratio u reprezentaciju. Hajduk jak? Nikad jači u zadnjih deset godina, imaju sjajno okruženje, raspoloženje je predivno, pun im je stadion. To je momčad koja će činiti sve da nas ugrozi.

Mislav Oršić i Bruno Petković iskočili su u prvi plan, ali Josip Mišić je duša ovog Dinama.

- Pohvalio sam ga pred svima. Imao je zdravstvenih problema prije dvije godine, on je stožerni igrač i vidjelo se na koji način funkcionira. Možda je i igrač za reprezentaciju.

Robert Ljubičić je veznjak po prirodi, ali u Ligi prvaka igra na lijevom boku. Ja sam rekao da nećemo žuriti s kupovinom, nastojat ću izvući maksimum. Imamo Bočkaja, Štefulja, Ljubičića. Zasad nam je to dovoljno.

Dinamo je godinama hrvatski prvak, evoluirao je u ozbiljan europski klub, najveći klubovi dolaze u Zagreb, ali igrači i dalje moraju igrati na maksimirskom ruglu. I samome Čačiću je više puna kapa svih obećanja o izgradnji stadiona pa se počeo i šaliti.

- Je li bilo neugodno kada sam izlazio iz tunela. Da se našalim, možda je to nama prednost, možda protivnici se demotiviraju kada dođu na ovaj stadion haha. Meni je žao. Sport i nogomet su toliko napravili za promociju zemlje i ništa se već 30 godina ne čini po pitanju stadiona.Radimo puno stvari koje nisu u našoj funkciji, pojavimo se kad se ovako nešto dogodi, vlada euforija, ali dugoročno to nije dobro.

