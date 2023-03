Čačić: Previše zbivanja bilo je oko kluba pa neki igrači nisu bili fokusirani. Morali smo bolje

Šibenik je nakon 13 godina pobijedio Dinamo na domaćem terenu i time osvojio tri važna boda u borbi za ostanak u HNL-u. Domaćin je pobijedio s 2-1 golovima Mislava Matića u 40. i Ivana Dolčeka u 42. minuti.

- Ne mogu i nisam zadovoljan kad se izgubi utakmica, ali moram čestitati domaćinu na zasluženoj pobjedi. Ona je posljedica naših olako primljenih golova, htjeli smo kroz dominaciju doći do vodstva. Nismo u tome uspjeli zato što je domaćin bio zaista dobro organiziran i žilav. Uspjeli su zabiti gol čim su priprijetili - rekao je trener 'modrih' Ante Čačić (69) nakon poraza.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Strateg Dinama na poluvremenu je ubacio Josipa Drmića umjesto Josipa Šutala i time promijenio formaciju. Petar Bočkaj vratio se u zadnju liniju i 'modri' su igrali s dva napadača.

- Malo smo promijenili formaciju, međutim, imali smo previše tehničkih nedostataka. Nismo se dovodili u prave prilike i rezultat je takav kakav je. Ispred nas je puno utakmica, još jednom naglašavam da je domaćin zasluženo pobijedio. Nismo računali na poraz, ali to je nogomet. Danas su nam se potkrale greške.

Čeka se Kup

Dinamo i Šibenik igrat će 5. travnja u polufinalu Hrvatskog kupa, tako da će današnja utakmica definitivno biti upozorenje za Čačića i aktualne prvake.

- Rekao sam u najavi utakmice da je ovo drugačiji Šibenik i da nas čeka teška utakmica. Takva je i bila. Vidimo se opet za 24 dana u Kupu, ako smo morali izgubiti, možda je onda bolje u prvenstvu...

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Skupština poremetila Dinamo?

U Maksimiru je bilo nekoliko intenzivnih dana...

- Stalno odgovorim da se želim držati dalje od toga što se sve dešava. Međutim, možda je u zadnja dva dana previše medijski fokus bio na tim zbivanjima. Moguće da su naši igrači bili nedovoljno fokusirani na utakmicu. Ne tražim nikakva opravdanja, pa ni ovaj put, Dinamo zaista ima roster koji bi morao zadovoljiti u svakoj utakmici, ali nam je falilo nekoliko igrača. To ne umanjuje zasluženu pobjedu domaćina - poručio je Čačić.

Dinamo je bio bez tri standardna prvotimaca, uključujući i kapetana Arijana Ademija.

- Ivanušec, Perić, Ademi, ali ponavljam, Dinamo mora bolje izgledati. Iz dvije lopte dozvolili smo im da dođu do dva gola i teško se bilo vraćati. Vrlo je teško bilo kontrolirati pas, to čini igrače nervoznima, a kad ste u minusu teško je to uhvatiti.

