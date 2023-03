Neočekivan obrat u Maksimiru: U upravi bivši direktor Istre i čovjek iz karlovačkog saveza

Darko Podnar (43) i Danijel Tomačić (43) novi su članovi uprave GNK Dinamo, obnzanio je novinarima predsjednik Mirko Barišić nakon sjednice izvršnog odbora zadnjeg dana prije njegova raspuštanja. Nedostatkom kvoruma na skupštini u četvrtak, naime, novi se nije mogao formirati, a Barišićeva struja dodala je suradnike Vlatki Peras i Dariju Šimiću.

Podnar je godinama bio u upravi Istre 1961 i direktor pulskog prvoliagša, a Tomačić, kojega se nije spominjalo u medijima kao potencijalnog kandidata, član je komisije za natjecanje i program rada Nogometnog saveza Karlovačke županije, ujedno i direktor Lana Grupe koja je sponzor kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Boysi na skupštini Dinama

Podnar je među prvima izašao iz Dinama. Razgovarao je na telefon, ali nije htio razgovarati s novinarima.

- Ne bih ništa komentirao. Hvala - poručio je Podnar te ušao u automobil.

Naglić: Odluka je jednoglasna

- Vlatka Peras ostaje predsjednica uprave, imamo sad četveročlanu upravu uz Darija Šimića, njih dvojicu. Djelovat će kao što su i dosad djelovali jer smo ostali oslabljeni. Isključena je Amra Peternel, Antolić je otišao i morali smo popuniti i ekipirati upravu. O tome smo odlučili jednoglasno - rekao je Ognjen Naglić, član izvršnog odbora na odlasku.

Tko su novi članovi uprave?

- Jedan je bio sudac, drugi je poznati nogometni radnik koji je bio u Istri u tranzicijskom razdoblju. Najprije su bili Rusi, Amerikanci pa Španjolci. Nakon puno razmišljanja napravili smo odličan posao, to su odlični sportski i nogometni radnici koje je teško naći na tržištu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Savjetodavno tijelo za Barišića

Čiji su oni bili prijedlog?

- Izvršni odbor je predložio, to je bilo jednoglasno. Osnovali smo i radnu skupinu, da je nazovem task force, u kojoj su nas šestorica članova izvršnog odbora i dodali smo još trojicu. Dakle, Mladena Vedriša, bivšeg predsjednika HNS-a, Gorana Đulića iz Grada koji se bavi takvim poslovima, i Željka Markovića iz Ban Toursa koji je član skupštine. To bi tijelo trebalo savjetodavno pomagati predsjedniku do održavanja nove skupštine.

Jesu li oni pandan izvršnog odbora?

- Izvršni odbor ima izvršnu vlast, ovaj nema, nego samo savjetodavnu.

Kad će biti nova skupština?

- Što prije. Na to je teško odgovoriti. Prvo se treba ekipirati skupština da bi se moglo ući u taj proces. Naravno da je prioritet novi statut. Ne samo da je naša želja, nego je i na papiru da se mora ići u to i u sistematizaciju, kao i da se nastave aktivnosti oko novog stadiona.

Priopćenje GNK Dinamo

U subotu 11. ožujka 2023. godine održana je sjednica Izvršnog odbora GNK Dinamo. Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

Dosadašnjoj Upravi kluba, koju su činili predsjednica Vlatka Peras i član Dario Šimić, Izvršni odbor imenovao je Darka Podnara i Danijela Tomačića kao nove članove Uprave. Vlatka Peras ponovno je imenovana za predsjednicu Uprave na mandat od četiri godine, koliko će trajati i mandat novih članova Uprave.

Nova Uprava dobila je zadatak da u što kraćem vremenskom roku izradi novu sistematizaciju radnih mjesta u klubu.

Za savjetničko tijelo predsjednika, čije će djelovanje trajati do nove sjednice Skupštine kluba, izabrani su: Nikola Hanžel, Večeslav Bergman, Ante Todorić, Vladimir Gašparović, Ivica Cvitković, Ognjen Naglić, Mladen Vedriš, Goran Đulić i Željko Marković. Prioritet u radu savjetničkog tijela bit će izrada novog statuta u suradnji sa svim zainteresiranim dionicima.

Najčitaniji članci