Čačić smiren nakon poraza: Išli smo va banque na kraju. Teško mi je priznati, to je Liga prvaka

Izvući ćemo određene pouke, imali smo dosta tehničkih grešaka, to je dovodilo do toga da je protivnik imao veći broj napada. Dobro smo stajali i izlazili u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu su oni bili goropadniji, nismo bili mirni u pasu pa nam se dogodio penal, započeo je trener Dinama Ante Čačić nakon poraza u trećem kolu Grupne faze Lige prvaka kod Salzburga (1-0).

- Čestitam domaćinu na velika tri boda. Moram čestitati i svojim igračima na trudu ,svemu što su napravili u ovih 90 minuta. Prvo poluvrijeme je bilo u egalu, i mi i oni smo imali prilike, u nastavku su oni bili prisutniji oko naših 16 metara prvih 15-ak minuta, tu smo imali grešaka, nismo mirno iznosili lopte. I onda su oni iz jednog ubačaja došli do penala koji je na koncu usmjerio utakmicu.

Odlučio se strateg zagrebačke momčadi istrčati u formaciji 3-5-2, ali nije mu to donijelo prednost protiv dobrog suparnika. Austrijanci su na kraju slavili golom Okafora iz penala, a 'modri' mogu žaliti za propuštenim prilikama, posebice za onom Josipa Drmića.

- Pred kraj smo išli va banque, mogli smo poravnati kad je Drmić bio sam ispred golmana, na kraju mi je teško priznati, ali ovo je Liga prvaka. Nijanse odlučuju, danas je to otišlo na stranu domaćina, Sedam je dana do uzvrata, nitko se nije ozlijedio, to je najvažnije. Nadam se da ćemo u utorak biti učinkovitiji, a rekao sam da bih bio zadovoljan s 50 postotnim skorom. Idemo po pobjedu u Zagrebu.

Kako ste doživjeli taj penal kobni Moharramija? Prečesto mu se događaju takve stvari...

- Ovo je prvi kazneni udarac koji je Moharrami skrivio otkada sam trener Dinama. Jednostavno, trenutak koncentracije, nije na vrijeme ispratio igrača. Mislim da je to sastavni dio igre, pogreška igrača, tu se prelamaju utakmice. Sve je ispalo kao posljedica njegovog krivog postavljanja.

Theophile i Šutalo su imali dosta problema?

- Imali smo poteškoća u mirnom pasu i tečnosti, okretanjem strana. Znali smo da je suparnik jako dobar, opasan u posjedu, mi smo tu iza trebali biti mirniji i točniji, u pojedinim situacijama to nismo bili. Generalno, iza nas je 90 minuta, čeka nas novih 90 minuta sljedeći tjedan. Napravili smo dosta situacija i prilika, ali kad ne zabijete gol onda je teško očekivati nešto više.

Iznenadili ste postavljanjem Theophilea koji ove sezone još nije odigrao niti jednu europsku minutu. I hoće li Ristovski biti spreman za sljedeći dvoboj sa Salzburgom?

- Theophile je ušao u momčad jer Ristovski nije mogao, nismo htjeli riskirati. Radi se o igraču koji ima europskog iskustva, zdrav je, nedostaje mu malo natjecateljskog podražaja, odlučio sam se za njega. Ne mogu ga izdvojiti kao nekoga koji je bio ispod nivoa ovakve utakmice gledajući igru kompletne momčadi.

Mislav Oršić spuštao se po loptu, a to nije plan i nije pomagalo s presingom domaćina.

- Teško je igrati gore bez da dobivaš loptu, a onda dođeš po nju. To se ne bi trebalo činiti, to nam je onda radilo svojevrstan pritisak jer nam je nedostajala dubina. To je instinktivna radnja i treba ju tako prihvatiti - zaključio je trener Dinama.

