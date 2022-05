Čačić: U Šibenik idemo učiniti sve da se vratimo s naslovom

Danas je Dinamo izgledao onako kako ja želim. Staloženo mirno, pod kontrolom. Početak utakmice, htjeli smo da mi vodimo publiku, a ne ona nas. Da uspostavimo "connect" unutar same momčadi. Nismo previše toga dozvolili Osijeku. Došli smo do vodstva nakon sjajnog "passa" Petkovića. Moram reći da nam je sigurno taj drugi žuti karton gostujućih igrača olakšao posao, ali puno puta se zna desiti da momčad s igračem manje može činiti probleme, ali danas to nije bio slučaj, rekao je trener Dinama Ante Čačić nakon velike pobjede u derbiju 34. kola HNL-a protiv Osijeka na Maksimiru 3-0 pa nastavio:

- Mi smo bili zaista ozbiljni, pametno smo igrali, čuvali smo loptu. Kada se otvorila situacija da idemo do kraja prema golu to smo i učinili. Uz dva gola imali smo dosta prilika, ali moram reći da prvenstvo nije još gotovo. Još je šest bodova, dvije su utakmice, moramo se ovaj tjedan odmoriti, skoncentrirati i učiniti sve da napravimo maksimum u Šibeniku i da se vratimo s titulom u Zagreb.

Dinamovi igrači djelovali su poletno, lepršavo, igrali zaista sjajno. Što ste im rekli da su tako pristupili?

- Nije stvar samo u priči. Radili smo na nekim stvarima kroz tjedan, kroz treninge. Nastojao sam ih relaksirati, opustiti, skinuti teret da je to povijesna utakmica. Tražio sam da se usredotoče na svoju izvedbu, da traže igru, da traže slobodnog čovjeka, da se nude... To smo i učinili i zbog toga je rezultat takav kakav je. Ali moram spomenuti ovu energiju koja je u klubu, oko kluba, dekor koji su navijači napravili i ambijent koji nas je nosio svih 90 minuta...

Iduće kolo gostovanje u Šibeniku. Dinamo već tada može potvrditi naslov prvaka.

- Sigurno da je liga cijele godine hirovita, unaprijed se ne može protiv nikoga upisivati bodove. Smatram da nas čeka vrlo nezgodna utakmica, svi očekuju bodove. Međutim, za to treba napraviti puno više. Morat ćemo biti zaista koncentrirani, napraviti puno stvari kako bi utakmicu priveli kraju kako priželjkujemo.

Dinamo će u Šibeniku biti bez Josipa Mišića, koji je skupio tri žuta kartona.

- On nam je jedan od vrlo bitnih igrača u slaganju momčadi, međutim imamo cijeli tjedan ispred sebe i nadam se da ću naći adekvatno rješenje.

