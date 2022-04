Čačićev govor trgnuo 'modre': Ivanušec otkrio što im je rekao

Samo dan nakon teškog poraza od Hajduka (1-0) koji je itekako uzdrmao klub na svim razinama, Dinamo je objavio kako je smijenio Željka Kopića. U tome trenutku Osijek je bio na minus dva, a Splićani na minus četiri i to pet kola prije kraja. Pred nama je bila paklena i neizvjesna završnica HNL-a, a Dinamo je padao. Trebala je čvrsta ruka koja će preporoditi igrače.

Vijećali su i vijećali u Maksimirskoj 128 pa se u četvrtak nešto iza podne pojavio bijeli dim, ali s iznenađujućim imenom. Dinamo je objavio kako će klub do kraja sezone voditi Ante Čačić koji je na Maksimiru u prvom mandatu proveo godinu dana. Mnoge je šokirala ta vijest, ali čelnici 'modrih' očito su znali što rade.

Trebao im je trener s autoritetom koji se ne libi zaderati i unijeti mir u svlačionicu. Nakon utakmice s Goricom čelnici plavih kuckaju se čašama jer Dinamo je na korak od naslova prvaka. Hajduk je remizirao sa Slaven Belupom, Osijek izgubio od Rijeke pa su 'modri' pobjedom nad Goricom (1-0) pobjegli prvom pratitelju na plus pet četiri kola prije kraja i stavili jednu ruku na pehar.

Do kraja sezone ovise sami o sebi. Igraju protiv Lokomotive, Šibenika, Hajduka i Osijeka i prema svemu sudeći, trofej će i ove godine ostati na Maksimiru. Ante Čačić donio je ono što je i došao. Protiv Gorice vidjeli smo jedan drugačiji Dinamo. Borbeniji, hrabriji, konkretniji, fajterski Dinamo. Šok terapija urodila je plodom i već u nedjelju 'modri' su izgledali puno bolje pa na koncu zasluženo slavili.

Iskusni Čačić uspio je probuditi svlačionicu. Nije bilo vremena za uigravanje i taktiziranje pa je glavni cilj bio motivirati i psihološki podignuti igrače. Dao je do znanja da će igrati samo najspremniji, da nema privilegiranih i da će se svatko morati boriti za poziciju. To je probudilo prkos i inat kod igrača koji su zaigrali sukladno svojoj kvaliteti. A Luka Ivanušec je u emisiji Sport nedjeljom otkrio što im je novi trener rekao na prvom treningu.

- Čačić je mirna osoba, ima naš respekt. Bio mi je izbornik u reprezentaciji kada sam postao najmlađi strijelac na turniru u Kini. Rekao nam je da moramo biti mirni, da smo jako pali i dali drugima da se dignu i da se bore za naslov prvaka. Na tome ćemo raditi. Rekao je da će igrati samo najspremniji, najzdraviji i najbolji. Svi se moramo boriti za mjesto u ekipi i sigurno će konkurencija biti jako dobra. To će nas i tjerati da budemo bolji - otkrio je Ivanušec.

A upravo je njegova pojava na terenu najveće pojačanje Dinama za završnicu sezone. Nije ga bilo dva mjeseca zbog operacije trbušnog zida. Njegov izostanak itekako se osjetio na igri hrvatskog prvaka.

- Zdravlje je dobro, vratio sam se nakon dva mjeseca i falio mi je nogomet. Što sam radio? Bio sam u treningu, teretana, kondicija, radio sam sve što sam mogao. Nervoza ke kad ne igraš, želiš pomoći, biti dolje. Lakše je igrati nego gledati. Bilo je grickanja noktiju i svega - kazao je Ivanušec.

Dinamo ima pet bodova više od Osijeka i šest od Hajduka. Još 12 bodova je u igri, a uz to 'modri' igraju međusobno protiv dva glavna rivala za naslov. Poraz u derbiju nije donio veće potrese u Maksimiru jer opet je prednost velika i prvak ovisi sam o sebi.

- Mi imamo prednost, sve je na nama, moramo dobiti sve do kraja i to je to. Nećemo kalkulirati. Nema tih malih utakmica, sve su ekipe dobre, gubilo se jako puno bodova. Baš je kvalitetna liga i zato je zanimljivo. Ostali su se digli, Dinamo se spustio. Nismo na prijašnjem nivou. Zato i je postalo napeto. Tko nam je opasniji rival? Osijek nam je zeznutiji i djeluje mi bolje od Hajduka. Znam Bjelicu, znam što traži i to je ta disciplina u obrani. Imaju širok kadar. Ta njihova disciplina u obrani i naprijed se nešto napravi. Osijek je jako dobra ekipa, dobili su s Caktašem i Lovrićem novu dimenziju - kazao je Ivanušec.

