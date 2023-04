Čačić nakon otkaza: Dario Šimić je uvukao nemir među igrače

Bio sam danas u klubu, pozdravio se s Igorom Bišćanom, zaželio sam mu puno sreće na klupi Dinama. Spomenuo mi taj naš detalj prije 11 godina, ali to je iza nas. Igor Bišćan je sada dokazani trener, on je dobar izbor za Dinamo, njemu i stožeru želim puno sreće, pa da zadrže Dinamo na ovoj poziciji, uvjeren sam kako će to i napraviti, rekao je Ante Čačić (69) u studiju RTL-a.

Bivši trener Dinamo gostovao je u emisiji RTL Danas, tu ispričao svoje doživljaje na klupi Dinama.

- Sigurno da ostavljam momčad u boljem stanju nego u kakvom sam ju zatekao prije godinu dana. Ostvarili smo ciljeve, Dinamo sad ima veliku prednost nad Hajdukom, ali promakla nam je dvostruka kruna - poručio je Ante Čačić, pa nastavio:

- Sjetite se, uvjerljivo smo pobijedili Hajduk, bili smo tada dominantni i učinkoviti. Tri dana kasnije čekala nas je Lokomotiva u kupu, a onda smo ušli u rezultatske probleme, pogotovo na gostovanjima. Iako to nisu bile utakmice u kojima smo bili inferiorni.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za neuspjeh krivi ozljede

Bivši trener Dinama pronašao je razloge za slabije rezultate...

- Nedostajalo nam je puno bitnih igrača, u igri prema naprijed nismo imali Petkovića i Ivanušeca. I imali smo puno peha, suparnici su nam zabijali sjajne golove, a dogodila se i refleksija one skupštine. U klub je stigao novi član uprave Dario Šimić, mediji su oko njega, najmanje njegovom krivicom, napravili velike priče, stvorila se fama kako u Dinamu vlada nered. A Šimić će sigurno oplemeniti Dinamovu struku.

Ipak, Čačiću neke stvari nisu najbolje sjele...

- Dario Šimić je imao taj nespretan nastup. Došao je u svlačionicu pozdraviti igrače, obavijestiti ih o tome što se dogodilo na skupštini. I tad igračima rekao kako se svi oni, pa i njihovi menadžeri moraju njemu obraćati. Mi smo tad već razgovarali o produljenju ugovora za Zagorca, Perića, Ristovskog i Mišića, ali se onda u igrače uvukao nemir. Vjerujem da će ubrzo nove ugovore potpisati i Livaković i Petković, da će Dinamo bit spreman za novu sezonu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zašto nije davao minute mladim igračima?

Niste pronašli dostojne zamjene za Ademija i Oršića...

- Ademi je u Dinamu bio 13 godina, otvorila mu se situacija za materijalni iskorak, bilo mu je teško stati na put. Zamjene za njih dvojicu? Ma teško je odmah naći zamjenu za takve igrače, ne možete skinuti nekoga s klupe i reći im da igraju kao oni. To je proces, ali Dinamo se mora naučiti na život bez Ademija. Evo, Bulat pokazuje dobre reference, može biti značajan igrač za Dinamo, ali iza sebe je imao pauzu od godine dana, treba mu vremena.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slučaj Gabrijela Rukavine?

- Tako me možete pitat za bilo kojeg drugog igrača koji nije igrao. Gabrijel je mlad igrač s puno potencijala, ali je jednosmjeran, može igrati isključivo gore lijevo. Nama je tu na jesen bio Oršić, na proljeće se pojavio Ivanušec koji se igrama vratio u reprezentaciju. Mi smo lani osvojili prvenstvo i Superkup, igrali Ligu prvaka. U tom natjecanju bili u skupini iz koje su dva kluba (Milan i Chelsea) stigli do četvrtfinala. I puno naših igrača dalo je velik obol na Svjetskom prvenstvu, tako da su to dokazi kako se u Dinamo dobro radilo.

Ante Čačić je za kraj dodao...

- U Dinamu sam odradio dva mandata, silno sam ponosan na rezultate u Dinamu, pa i ljude s kojima sam radio. Dinamova budućnost? Sad je stiglo novo rukovodstvo, neki su ljudi već godinama u klubu u kontinuitetu, a drago mi je što u klub stižu naši bivši igrači, legende kluba. Igor Bišćan se dokazao kao trener, a ovaj Dinamo ima potencijala, i dalje će biti stožerni klub u Hrvatskoj - završio je Čačić.

Najčitaniji članci