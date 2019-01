Cain brusi formu za Ngannoua: Je li ovo dovoljno za pobjedu?

Nešto više od mjesec dana ostalo je do velikog povrataka Caina Velasqueza. Ponajbolji teškaš UFC-a vraća se nakon dvije i pol godine pauze, a protivnik će mu biti gorostasni Francis Ngannou u sklopu priredbe UFC on ESPN 1 17. veljače u Phoenixu.

Kamerunac je nakon poraza od Stipe Miočića doživio mentalni krah i s Derrickom Lewisom odradio vjerojatno najnezanimljiviju borbu u povijesti UFC-a. No, uspio je posložiti glavu te je protiv Curtisa Blaydesa pokazao zašto je po mnogima još uvijek glavni kandidat za naslov teške kategorije kada ga je nokautirao na samom početku prve runde. Izgledao je spremno i odlučno.

Velasquez će, stoga, imati vrlo težak zadatak. Nije ga bilo više od dvije godine, a pred njega će stati strašno brz i moćan Ngannou pun samopouzdanja. No, sudeći prema njegovoj aktivnosti na društvenim mrežama, Cain je spreman, motiviran i željan borbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Cain se sprema za Ngannoua

- Bez slobodnog dana, ne mogu više čekati - napisao Amerikanac meksičkih korijena na društvenim mrežama.

Po videu djeluje spremno, no pitanje je koliko je to dovoljno za Ngannoua. Velasquez će borbu htjeti preseliti u parter čim prije i hrvanjem pa ground and poundom osigurati pobjedu. Ngannou će ipak prednost imati u stojci.

A nakon eventualne pobjede nad Ngannouom nada se i napadu na naslov teške kategorije, kao i megaborbi s Jonom Jonesom.

- Nadam se da ću se boriti protiv Jonesa u budućnosti. Dat ću sve od sebe da do te borbe dođe - rekao je Cain.

Iz njegovog stožera smatraju da će Jon opet počistiti svoju kategoriju te da će, uz dovoljan novčani iznos, htjeti nove izazove u karijeri.

Borba s Cainom to bi sigurno bila.