Čak 12 igrača Hajduka u zadnjoj je godini ugovora i može otići!?

Samo je osam kola do zimske stanke u kojoj će biti odigrano Svjetsko prvenstvo, ali i samo osam kola do neugodne situacije u kojoj Hajduk može napustiti čak 12 prvotimaca bez ijednog jedinog eura odštete!? U vikendu 11.- 13. studenoga Hajduk gostuje u Koprivnici, nakon čega slijedi raspust sve do kraja siječnja, a u međuvremenu svi igrači kojima ugovori istječu na ljeto 2023. mogu potpisati ugovor s bilo kojim drugim klubom i otići bez odštete. A takvih je u prvoj momčadi Hajduka prema dostupnim informacijama čak 12!?