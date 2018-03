Caktaš: Protiv Rijeke idemo po potvrdu drugog mjesta u ligi...

Nisam došao odigrati jednu sezonu i pobjeći vani čim dođe prva ponuda. Hajduk je moj klub, volio bih nastaviti tamo gdje sam bio kad sam odlazio u inozemstvo, znači, volio bih osvojiti trofej, a prva prilika pruža nam se u kupu - kaže povratnik Mijo Caktaš, koji je s Hajdukom potpisao trogodišnji ugovor.

Od zadnjeg puta kad se Hajduk odlučio vratiti na Poljud nekolicinu iskusnih igrača prošlo je gotovo 25 godina. Bila je to sezona u kojoj je Hajduk dogurao do četvrtfinala Lige prvaka i igrao najbolji nogomet u HNL-u.

Teško je povjerovati da se takav rezultat može tako skoro ponoviti, no da Hajduk s povratnicima može popraviti 'krvnu sliku', to definitivno stoji. Pogotovo jer su Radošević, Tičinović i Caktaš u najboljim godinama, i nisu se vratili kući 'spasiti karijeru'.

- Ne mogu govoriti u ime ostalih igrača, ali ja se sigurno nisam vratio 'spašavati karijeru'. Imao sam ove zime nekoliko ponuda, neke su bile financijski i nešto bolje od Hajdukove, ali odlučio sam se vratiti jer je to za obitelj i mene bila najbolja opcija. Kad mi je manager rekao da postoji mogućnost povratka, porazgovarao sam sa suprugom i zajedno smo donijeli odluku. Naše dvije curice su male, draže nam je da odrastaju kući nego u inozemstvu, iako je njima i u Rusiji bilo lijepo – otkriva nam Mijo te dodaje kako je, suprotno nekim mišljenjima, u Hajduk stigao fizički potpuno spreman.

- Čuo sam da se priča kako sam nespreman i takve stvari, ali to nije istina. Prošao sam kompletne pripreme s Rubinom, fizički sam potpuno spreman, ali još uvijek nisam na očekivanom nivou jer se nisam uigrao s momčadi. Vjerujem da ću se u pauzi potpuno uigrati s momčadi. Danas sam puno iskusniji nego što sam bio kad sam odlazio u inozemstvo, igrao sam puno jače utakmice, s puno jačim protivnicima nego što su to u HNL-u, puno je i tempo brži i neće mi to biti problem.

Iako nije prošlo puno vremena od njegovog odlaska, na povratku je zatekao potpuno drugačiji klub.

- Hajduk je uvijek bio veliko ime u Europi, i lijepo je kad te ljudi vani poštuju jer dolaziš iz takvoga kluba. Evo, i sada smo se u Zabrzeu uvjerili koliko se Hajduk cijeni izvan Hrvatske, stvarno su nas ljudi primili na vrhunskom nivou, a i činjenica da su baš Hajduk izabrali za rođendansku utakmicu dovoljno govori. Istina, zadnjih desetak godina bilo je dosta problema, no ugodno sam se iznenadio nakon povratka. Sada je to nešto posve drugo, klub je puno organiziraniji. Iznenadio sam se kad sam ušao u svlačionicu, jedna je od najljepših u kojima sam ikad bio.

Drugačija je i momčad.

- Od starih suigrača tu su Stipica, Nižić, Juranović, Tudor, Bašić, ostali su uglavnom novi. Ono što je također dobro, na svakoj poziciji imamo barem po dvojicu jako dobrih igrača, tako da trener ima mogućnost izbora...

Ponekad se igrači upuste u procjenu kvalitete trenera, no Caktaš je dovoljno iskusan da ne komentira ono što radi Kopić.

- Trenera Kopića znam još dok je bio trener Slavena, on radi svoj posao, a na nama igračima je da radimo svoj. Svjestan sam da od mene očekuje više nego što sam pružao do sada, ali kad se upoznamo i uigramo na terenu bit će i boljih igara. Za sada sam zadovoljan startom, prve dvije utakmice igrao sam na lijevom krilu, što nije moja pozicija, ali sam to odradio da pomognem momčadi. Protiv Cibalije sam dao i gol, zatim smo pobijedili i Dinamo... Nije me iznenadilo što smo tako dobro krenuli, imamo dobre igrače i očekivano je da se to pokaže i na terenu, jedino mi je žao što smo kiksali protiv Slavena, još uvijek mi nije jasno kako nam se to dogodilo...

Bila je to lijepa prilika da se još više približe Dinamu.

- Baš šteta... Ali ništa još nije gotovo, tri su momčadi u konkurenciji, nitko ne može reći da će dobiti sve do kraja. Ima još dosta utakmica, ne valja se opterećivati gdje će tko kiksati, nego raditi na sebi, trenirati, pa što bude. Nas očekuje i finale kupa, to je utakmica sezone, imamo dva mjeseca da se pripremimo za finale i pokušamo osvojiti trofej.

Mijo jako dobro poznaje prilike u HNL-u, priznao nam je da je i u Rusiji redovito gledao domaće utakmice, ne samo Hajdukove.

- Sve sam pratio, nema tu previše nepoznanica za mene.Ima tu dosta kvalitetnih igrača, a četiri kluba se izdvajaju na vrhu, gdje svatko svakoga može pobijediti.

Za vikend nas očekuje jadranski derbi, u Split stiže Rijeka.

- Prilika nam je to da učvrstimo drugu poziciju na ljestvici, iako to neće biti nimalo lako. Rijeka se pojačala na zimu, dosta dobro su posložena i jaka momčad koja zna što hoće, i sigurno da i oni žele u Splitu izboriti dobar rezultat i vratiti se na drugo mjesto. Očekujem da će stadion biti pun, dobra atmosfera te da ćemo mi zaigrati onako kako smo igrali u derbijima na Maksimiru i na Rujevici.

Oni koji površno prate nogomet ne znaju koliko je ruska liga kvalitetna.

- Ruska liga ima 6-7 top klubova koji redovito igraju LP i EL, a i ovi manji klubovi znaju iznenaditi veće, tako da je liga i zanimljiva i izjednačena. Stalno se priča o 'ligama petice', ali ruska i turska liga su odmah do njih, da se priča o 'ligi sedam' sigurno bi i te dvije lige bile unutra. A kad se tome doda i infrastruktura, onda je to dodatni pus. I prije je bila odlična, a sada se još sve dodatno popravilo i izgradilo za Svjetsko prvenstvo. Svi stadioni i pomoćni tereni imaju grijanje, tereni su savršeni, tako da se ni hladnoće ne osjećaju toliko. A ovo kod nas, ma bolje da ni ne komentiram...

Onima koji ga slabije poznaju, Mijin povratak kući će se učiniti korakom natrag u karijeri, no onima koji ga bolje poznaju, posve logičnim potezom čovjeka koji razmišlja o dobrobiti svoje obitelji. Novac Miji Caktašu nikad nije bio u prvom planu, to je pokazao i sudjelovanjem u humanitarnim akcijama, kada je privatnim donacijama pomagao splitske beskućnike.

- Sudjelovao sam u akcijama kao igrač Hajduka, kad ami primanja nisu bila ni izbliza kao u inozemstvu, pa je logično da nastavim. Split je moj grad, prirodno je da se odazovem i pomognem koliko mogu, bez obzira igrao kod kuće ili vani...