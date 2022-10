Caktaš uskoro u 'klubu 100': Iskusan sam i idu me golovi

Osijek je nastavio s uzletom forme, s 4-0 slavio je u Koprivnici gdje se gosti rijetko raduju sličnom razlikom.

- Naravno da je 4-0 dobar rezultat za nas, postigli smo golove u pravim trenucima, ali nisam zadovoljan nekim dijelovima, pogotovo u drugom poluvremenu. Bilo je puno stvari koje moramo raditi bolje, pred nama je još puno posla kojem se moramo svakodnevno posvetiti, rekao je trener Osijeka Rene Poms koji je osvojio 13 bodova od mogućih 15.

- Imamo dobar rezultatski niz, moramo ga iskoristiti i produžiti, ali i raditi još jače. Igrači su naporno radili da bismo ostvarili ove četiri pobjede, ali moramo još više zapeti da budemo bolji u nekim situacijama i na to ćemo se fokusirati idućeg tjedna.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Junak utakmice u Koprivnici bio je trostruki strijelac Mijo Caktaš.

- Mijo je u dobroj formi, dobro igra, opasan je pred suparničkim golom. Igrao je dobro, važan je dio naše momčadi - pohvalio je Caktaša trener Poms.

A što kaže sam trostruki strijelac?

- Njima nismo baš nešto dopustili da nam naprave pred golom većim dijelom utakmice dok smo mi svoje šanse iskoristili. Odigrali smo jako dobru utakmicu i najvažnije da smo pobijedili i osvojili sva tri boda. Kada otvoriš utakmicu ponovno s ranim golom, momčad se oslobodi i igra bez pritiska. I ovaj puta je opet bilo tako, brzo smo zabili i dalje nastavili dobro raditi na terenu, došli smo do novih golova te možemo biti zadovoljni. Najbitnije da stvaramo šanse jer će s njima doći i golovi. U posljednje vrijeme postižemo ih zaista dosta i to nas veseli. No, sada se već okrećemo sljedećim utakmicama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Caktaša sada još osam golova dijeli od "kluba 100" najboljih ligaških strijelaca u povijesti HNL-a. Sada je na brojci 92.

- Dugo već igram HNL, iskusan sam i idu me golovi, tako je i danas bilo. Naravno da sam sretan i zbog toga, ali još i više zbog naše dobre igre i nove pobjede. Kao što sam dosta puta već prethodno isticao, ne zamaram se nekakvim brojkama, nekako i pogoci dolaze sami od sebe kada cijela momčad igra kvalitetno.

