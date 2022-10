Zekić: Sramota me, u bilo kojoj drugoj situaciji bih se oprostio. Poms: Caktaš ima taj nos za gol

Naravno da smo zadovoljni, pobijedili smo 4-0 u gostima, zadovoljno je započeo trener Osijeka Rene Poms čiji je sastav razbio Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici.

- Rezultat je vrlo, vrlo dobar. Postigli smo pogodak u pravom trenutku utakmice i to nam je puno pomoglo. No, da budem iskren, nisam bio do kraja zadovoljan prikazanom igrom, pogotovo u drugom poluvremenu. Isto tako, nismo baš dobro krenuli u susret, nismo bili toliko agresivni, no taj rani gol nam je puno pomogao. Mogu reći da je rezultat bio najbolji u ovoj utakmici - dodao je austrijski stručnjak.

Bila je to četvrta pobjeda Osječana u nizu.

- U dobrom smo trenutku u ovom prvenstvu. Naravno, igrači to zaslužuju, radimo naporno za to iz tjedna u tjedan. Ove četiri pobjede daju nam puno samopouzdanja, ali moramo paziti da ne postanemo previše samouvjereni, jer to može biti opasno. Moram igračima pokazati puno scena iz drugog poluvremena kako bi shvatili da nije sve bilo dobro i lijepo. Moramo raditi jako naporno kako bismo bili uspješni.

Briljirao je Mijo Caktaš s hat-trickom. Kako ga vi vidite?

- On je takav tip igrača, kad je u dobrom raspoloženju i kad ima samopouzdanje, ne treba puno prilika da bi postigao pogodak. To je pokazao i u ovoj utakmici, a ima i nos za gol, dobro anticipira situacije, očekuje gdje će lopta doći i uvijek je na pravome mjestu u pravom trenutku. Nadam se da će nastaviti dobro raditi i ostati u ovom raspoloženju - zaključio je Poms.

S druge strane, strateg Koprivničana Zoran Zekić nije mogao biti prezadovoljan. U jednom dahu je prokomentirao današnji rasplet.

- Dogodilo nam se danas ono što sam sami izazvali. Kao što smo prije izazvali dobre stvari sa svojim ponašanjem smo izazvali ovo što nam se trenutno događa. To sam rekao i igračima. Sve što nam se puca po golu, bude gol. Svaka naša situacija koja nije dobra, stigne kazna. Naravno da tu ima nešto i do kvalitete suparnika, ali trenutno ne izgledamo kao momčad. U bilo kojoj drugoj situaciji, da nemam ovoliku odgovornost koliku imam u ovom klubu, iste sekunde bih se oprostio i zahvalio. Nisam nikad mislio da će me biti sramota, ali baš me onako... Malo me stid, zbog naše izvedbe, ponašanja i defetizma kojeg smo pokazali. Nedopustivo je da mladi ljudi, a pod mlade ljude smatram i sebe, da u jednom trenutku mogu tako lagano odustati. To nije pravi sportski karakter i nije dopustivo, osobito u najvišem rangu hrvatskog nogometa - rekao je Zekić.

