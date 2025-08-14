Obavijesti

Ćaleta-Car dao prvi intervju kao igrač Sociedada: 'Za sada je sve sjajno, cilj je boriti se za vrh...'

Borba za najviša mjesta. Momčad zaslužuje biti tamo i spremna je. Valencia je sada najvažnija, a dobar početak olakšava stvari. Vidjet ćemo što će se na kraju dogoditi, rekao je hrvatski stoper

Španjolski nogometni prvoligaš Real Sociedad predstavio je u srijedu zasad jedina dva pojačanja, hrvatskog braniča Duju Ćaletu-Cara i portugalskog napadača Gonçala Guedesa. Ćaleta-Car je došao na jednogodišnju posudbu iz francuskog Lyona, a Baski ga na kraju sezone mogu otkupiti za četiri milijuna eura, dok je Guedes kupljen iz engleskog Wolverhamptona.

Tijekom medijskog predstavljanja održanog na brodu u zaljevu ispred grada San Sebastijana, hrvatski reprezentativac je rekao da želi pomoći Real Sociedadu u uzdizanju prema mjestima koja dogodine vode u Europu.

- Borba za najviša mjesta. Momčad zaslužuje biti tamo i spremna je. Valencia je sada najvažnija, a dobar početak olakšava stvari. Vidjet ćemo što će se na kraju dogoditi, ali cilj je boriti se za najviša mjesta - izjavio je 28-godišnji stoper.

Real Sociedad je prošlu sezonu završio na jedanaestom mjestu čime nije izborio nastup u europskim natjecanjima. Duje-Ćaleta Car već dva tjedna trenira s novim suigračima, a u subotu bi mogao zaigrati na gostovanju kod Valencije u prvom kolu španjolskog prvenstva.

- Prvih dana osjećao sam se doista dobro. Ekipa je jako dobra, a treninzi su visoke kvalitete. Grad je uistinu lijep, a ja sam još uvijek u hotelu te se veselim pronalasku kuće. Jako sam sretan što ovdje živim i veselim se što ću bolje upoznati grad - rekao je o prvim dojmovima u Baskiji.

Na travnjaku će pak zauzeti poziciju na stoperskoj poziciji na kojoj je za Lyon upisao 53 nastupa, zauzevši s njim šesto mjesto u francuskom prvenstvu.

- Obično igram više lijevo, ali ponekad sam igrao i desno. Za mene to nije problem jer se mogu prilagoditi objema pozicijama - objasnio je.

Dodao je da se osjeća dobro i spremno za početak natjecanja. Na stadionu Anoeta već je igrao 2018. kada je u dresu austrijskog Salzburga sudjelovao u remiju od 2-2 u Europskoj ligi.

- Bila je to sjajna utakmica. Bio sam tada jako mlad, a sada imam više iskustva. Bilo je lijepo suočiti se s Real Sociedadom u to vrijeme i igrati ovdje - odgovorio je.

Povratne informacije koje je dobio o Real Sociedadu uvjerile su ga da dođe bez oklijevanja.

 - To je sjajan klub, sa sjajnim projektom, to su mi rekli svi koje sam pitao. Osim toga, LaLiga je sjajno natjecanje i bio sam nestrpljiv doći i započeti ga - rekao je.

Real Sociedad je platio Lyonu 500.000 eura za jednogodišnju posudbu, a dokaže li se igrač na terenima Španjolske otkupit će ga za 4 milijuna eura.

- Trenutno je sve dobro i želim igrati najbolje što mogu. Vidjet ćemo što će se dogoditi od sada do kraja sezone, ali jako sam sretan što sam ovdje, što sam u ovom gradu i u ovom klubu, i nadam se da će se ovo nastaviti još neko vrijeme - zaključio je Ćaleta-Car.

