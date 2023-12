Ćamila: Ja sam odgovorna, prva sam podbacila. Tea, oprosti nam

U utakmici trećeg kola skupine A Svjetskog prvenstva rukometašice Hrvatske su u Göteborgu izgubile od domaćina Švedske s 17-22 (7-9).

"Kraljice šoka" tako su propustile priliku iznenaditi domaćina Svjetskog prvenstva za rukometašice u ključnoj utakmici za četvrtfinale. Izbornik Ivica Obrvan nakon utakmice je istaknuo kako je njegovoj ekipi nedostajala raspoložena rukometašica koja će nositi napadački teret.

- Očekivali smo izuzetno tešku utakmicu i prije turnira. Ovoj sjajnoj atmosferi pred 7-8 tisuća, možda i više ljudi, koja je bučna, borbena protiv jedne jake Švedske, dominantne u fazi obrane, što su večeras pokazale. Pribojavao sam se njihove čvrstoće gušenja protivničkih, odnosno naših napada u igri 1 na 1, kada trebate napraviti prednost, i jednostavno u tom segmentu igre nismo imali raspoloženu igračicu protiv njih. Ono što je dobro, u svakom slučaju, za pohvaliti je naša obrana na čelu s Teom Pijević, koja je prvo poluvrijeme radila fenomenalne stvari - rekao je izbornik nakon utakmice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Obrvan je dodao...

- Primili smo svega 9 golova, ali smo malo postizali i ono malo šansi koje smo stvarali - neke sedmerce, zicere. Trebali smo zabijati sve to da se osjeti na rezultatu. Puno ljudi, bučna atmosfera. Ne znam kada je hrvatska reprezentacija zadnji put igrala u ovakvoj atmosferi. Sve to utjecalo je na igračice. Dale su sve od sebe, ja im ovim putem čestitam na toj požrtvovnosti. Za ovu utakmicu trebalo nam je malo više raspoloženih igračica u napadu. Jednostavno smo bili nemoćni protiv njihove fizičke snage. Opet je za pohvalu to što smo relativno nemoćni bili u napadu da to protivnička ekipa, što je njihov drugi najjači adut kontra, polukontra da smo to dosta dobro uspjeli ispraviti. Nismo dopustili da one odu na veću razliku jer to se obično događa na ovakvim utakmicama.

Zaključio je i da bi Hrvatska morala pobijediti svaku utakmicu i da je prenijela dva boda u drugi krug SP-a.

- Da smo prenijeli dva boda, opet bismo trebali pobijediti sve tri, najvjerojatnije, tako da ne mijenja previše. Ova utakmica, koliko god je poraz težak, ovo je stvarno jaka ženska reprezentacija na domaćem terenu, baš onako izuzetno dominantna, daje i određeni motiv i pokazatelj da se možeš u nekim segmentima igre kvalitetno nositi - rekao je Obrvan.

Kapetanica Hrvatske, Katarina Ježić, zadovoljna je odigranom utakmicom, ali ne i napadom "kraljica šoka".

- Zadovoljna sam načinom na koji smo igrale. Razliku je napravila polusnaga u našem napadu koja nije uspjela razbiti njihovu obranu. Švedsku svesti na ovako malo golova je super, ali po kontrama smo im bili blizu. Mislim da je još uvijek sve otvoreno i da trebamo skupiti što više bodova za bolji plasman na kraju - rekla je.

Ćamila preuzela odgovornost

Ćamila Mičijević smatra kako je odigrala ispod očekivanja.

- Prije utakmice smo vjerovali da možemo, ali napad je zakazao. Osjećam odgovornost, nisam odradila što se od mene očekivalo, prva sam ja koja je podbacila. Ovakav dan golmanice ne iskoristiti (13 obrana, op.a.), možemo samo reći "oprosti Tea". Sad idemo dalje, ništa nije gotovo.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska je ušla kao drugoplasirana iz skupine u drugi krug, ali sa samo jednim bodom, onim iz remija sa Senegalkama u prvoj utakmici, dok Šveđanke prenose maksimalna četiri boda. Naša skupina se križa sa skupinom u kojoj su Crna Gora (4 boda), Mađarska (2) i Kamerun bez bodova.

Prvu utakmicu igramo s Crnogorkama u četvrtak u 18 sati u Göteborgu, zatim u subotu protiv Kameruna u 15.30 sati, te naposljetku u ponedjeljak s Mađarskom u 18 sati.

Iz skupine drugog kruga samo dvije prvoplasirane odlaze u četvrtfinale.