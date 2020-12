Jedva da je tih dana itko znao da se pripremaju za Euro, a sad\u00a0su postale zvijezde u domovini. Tradicionalno sije\u010danjsko rukometno ludilo malo je uranilo...

- Pa, da. Izgleda da \u0107emo zagrijati predbo\u017ei\u0107no vrijeme.

Iskra je krenula s Ma\u0111arskom protiv koje je \u0106ana bez mana (nadimak na Instagramu, nap. a.) bila igra\u010dica utakmice, a plaketu koju je dobila bez previ\u0161e briga katapultirala je u zrak. Znate onaj pokret ramenima kada shvatite \u0161to bi se moglo dogoditi pa se tih nekoliko sekundi u sebi pomolite da ne ozlijedite nekoga? E, takav je imala i \u0106ana.

- Svi smo tada poludjeli i ja sam na \u010delu sa svima samo htjela proslaviti to. Bacila sam, okrenula se i, sre\u0107om, nije nikoga pogodilo jer da je... Ma, znate \u0161to, mi uop\u0107e nismo navikli na takve nagrade jer puno smo puta gubili u pro\u0161losti.

Recimo, sva tri puta na zadnjem Euru, ali tada smo u Francuskoj bili bez \u0106amile koja se, nakon \u0161to razbije protivnice, preru\u0161i u - voditeljicu!\u00a0Njenu emisiju Kod \"\u0106amile u fotelji\" s rukometnim gostima\u00a0tijekom Eura\u00a0mo\u017eete gledati na HRS-ovim platformama.

- To mi nije optere\u0107enje, u tome u\u017eivam. Dogodilo se spontano. Evo, mogu re\u0107i da \u0107e se svi odu\u0161eviti sa sljede\u0107im gostom. Mogu li u budu\u0107nosti biti voditeljica? Nisam zavr\u0161ila \u0161kolu za to, ali za\u0161to ne.

Ako mo\u017ee ve\u0107 sve ovo... Nego, Ana Debeli\u0107 ka\u017ee da pijete najvi\u0161e kave u reprezentaciji?

- To je to\u010dno. Znate nas iz Hercegovine i koliko nam je kava bitna. Uz mene su tu jo\u0161 moja cimerica Vale (Valentina Bla\u017eevi\u0107, nap. a.), Dora Krsnik i, ina\u010de, Ivana Kapitanovi\u0107. Koliko popijemo dnevno? Joj, to ne smijem ni re\u0107i. zgrozit \u0107emo javnost, ha, ha. Uglavnom, jako velika.

Rumunjska

Drugi krug otvaramo danas protiv Rumunjske (18:15, PlanetSport 1)\u00a0koja je bez boda i velike nade. Ali, radi se o reprezentaciji koja je godinama u vrhu i koja, to je \u010desto razlika, ima Cristinu Neagu, pazite, \u010detiri puta najbolju rukometa\u0161icu svijeta. No, u Koldingu zasad to nije prava Neagu (16/46).

- Nadam se da ne\u0107e ba\u0161 protiv nas namjestiti ruku. Da, ne ide joj onako kako su svi navikli, ali nije samo ona Rumunjska. Prije Eura gledali bismo Rumunjsku na druga\u010diji na\u010din, ali sad gledamo na njih kao na protivnika kojeg mo\u017eemo pobijediti.

Njema\u010dka mo\u017eda za odluku

Bez obzira kako to zavr\u0161ilo danas,mogli bismo protiv Njema\u010dke u utorak odlu\u010divati\u00a0o polufinalu. Ka\u017ee izbornik da smo ve\u0107 \"ku\u0107ni prijatelji\" s obzirom da smo igrali \u010detiri puta u zadnjih godinu i pol dana.

- A ja nijednom u te \u010detiri utakmice. Dobra je stvar, kada ve\u0107 moramo danas igrati, da \u0107emo uo\u010di te utakmice imati puna dva dana odmora.

Nazire se Herning

Ali, ve\u0107 se sada iz Koldinga lagano nazire Herning u kojem smo prije deset godina zadnji put igrali drugi krug Eura

- Pa, mi ga ne vidimo jer smo u zatvorenom, mo\u017eda da se popnemo na vrh hotela, ha, ha, ha. Ma, ne \u017eelimo se optere\u0107ivati jo\u0161 s polufinalom, trebamo samo u\u017eivati.

Zamor materijala

Za \u0106amilu, koja igra u francuskom Metzu, nemamo zamjenu i kad je na klupi, jer i ona mora odmoriti, pati i obrana i napad. Koliko je ostalo u energije u spremniku?

- Ne mogu re\u0107i da nisam umorna, ali ne \u017eelim tome davati prevelik zna\u010daj. Ako \u017eelimo napraviti velike stvari, moramo se znati nositi s tim umorom jer se igra svaki drugi dan. Moja je minuta\u017ea malo ve\u0107a i, da, voljela bih nekad da mogu vi\u0161e odmoriti. Mi te\u0161ko mo\u017eemo rije\u0161iti utakmicu prije zavr\u0161nice, pa nas i to dodatno tro\u0161i, ne samo fizi\u010dki, nego i psihi\u010dki.



\u00a0