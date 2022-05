Canelo izgubio 2. put u karijeri

Ruski boksač Dmitri Bivol zadržao je WBA naslov u poluteškoj kategoriji pobijedivši u Las Vegasu nakon jednoglasne odluke, Meksikanca Saula Canela Alvareza.

Bila je to dvadeseta borba 31-godišnjeg Rusa u karijeri i 20. pobjeda, dok je 31-godišnji Meksikanac u svojoj već 61. borbi upisao tek drugi poraz u karijeri nakon što je 2013. izgubio i od Floyda Mayweathera Jr.-a.

Rus je na koncu slavio jednoglasnom odlukom sudaca, bilo je tri puta 115-113.

"Danas dokazujem da sam najbolji u svojoj diviziji," poručio je Bivol koji živi u Sankt Peterburgu.

"Znam da ljudi vole Canela, i to je normalno. On je najveći borac na svijetu. On je prvak u četiri težinske kategorije i ima četiri pojasa. Ljudi su na njegovoj strani," dodao je Bivol.

Meksikanac je bio favorit, ali je na koncu priznao poraz.

"Morate to prihvatiti, to je boks. On je veliki šampion. Ponekad u boksu pobijediš, ponekad izgubite. Ne pravdajući se. Danas sam izgubio," kazao je Alvarez dodavši kako će iskoristiti svoju revanš klauzulu.

"Naravno da želim revanš, ovo ne završava ovako."

