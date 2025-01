Cannavaro: Baturina i Stojković moraju shvatiti neke stvari

Dinamo je sedmog dana priprema u Turskoj stigao do prve pobjede. Slavio je 3-1 protiv Lecha iz Poznana, nakon što je u prvoj prijateljskoj utakmici odigrao 2-2 sa Šahtarom.

Trener Dinama Fabio Cannavaro mogao je biti zadovoljan jer su se ponovno istaknuli neki igrači, ali i jer je probao dosta mladih igrača.

- U prvom poluvremenu radili smo puno grešaka, a to ne mogu razumjeti, jer smo puno to vježbali baš te stvari zadnjih dana. Izvedba je malo slabija, ali imamo kvalitetu i to znamo. Moramo shvatiti da bez lopte moramo biti čvršći. Ako to prihvatimo onda ćemo biti bolji u budućnosti. Kvaliteta koju imamo je važna, samo moramo promijeniti neke stvari i napredovati - rekao je trener Dinama.

Dojam je da se igrači sve bolje prilagođavaju vašim zahtjevima?

- Da, neke stvari su bile bolje, razmak između linija je bio dobar, svi osjećaju što želimo i to je jako važno. Sretan sam generalno, znam da nije lako, jer dajemo igračima puno informacija, ali nemamo puno vremena. Zato želimo to što prije popraviti.

Briljirali su Martin Baturina i Luka Stojković. Može li se očekivati da će igrati zajedno i u budućim utakmicama?

- Oni moraju napredovati. I u tjelesnoj snazi! Nekad previše puno forsiraju, moraju naučiti da ne moraju uvijek ići tako, u svakoj situaciji, nego čitati igru i ono što se oko njih događa. Mladi su, potencijal su, a mi smo tu da im omogućimo napredak.

Probali ste dosta mladih igrača.

- Imaju kvalitetu i talent, ali moraju shvatiti da biti ovdje, u prvoj momčadi, to nije poklon. Kad si ovdje moraš raditi. Naravno, kad si u prvoj momčadi misliš da može igrati bilo gdje na svijetu, ali pred njima je puno rada.

Što vas čeka preostala četiri dana na pripremama u Turskoj?

- Naravno, najavljujem samo nove treninge i analize, moramo vidjeti gdje smo griješili i na tome raditi. To je jedino što možemo - zaključio je Cannavaro.