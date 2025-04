Dinamo izravno u play-offu Lige prvaka? Europska senzacija mu dala novu šansu, evo što treba

Olympiacos je prošli tjedan i matematički osigurao naslov prvaka Grčke i tako ga još samo formalnost dijeli od izravne karte za glavni dio Lige prvaka. Dok Dinamo muku muči s HNL-om, jer mu je prvo mjesto i dalje prilično daleko unatoč dvije pobjede u nizu, ljudi iz kluba krajičkom oka pratili su i kakve su opcije da ponovno dobiju veliku premiju i preskoče kvalifikacije elitnog natjecanja, kao i lani.

"Modri" su zbog boljeg koeficijenta i uspjeha grčkog velikana izgubili priliku da se izravno domognu glavne runde Lige prvaka na temelju redistribucije mjesta u slučaju da prvak Europe osigura mjesto u tom natjecanju kroz domaće prvenstvo. To će se gotovo sigurno dogoditi ispadanjem Aston Ville i Borussije Dortmund, još samo Arsenal nekim čudom može ispasti iz toga kruga.

Za razliku od prošle godine, kad je Šahtar bio dobitnik te utrke u sjeni za mjesto među 36 klubova, a Dinamo kao drugi u čekaonici zauzeo mjesto Ukrajinaca u play-offu, "modri" u slučaju osvajanja naslova ne mogu na temelju Olympiacosova proboja bitno napredovati jer grčki prvak inače kreće u Ligu prvaka od drugog pretkola, kad i prvak HNL-a. Ali pojavila se u međuvremenu još jedna opcija za maksimirski klub.

U polufinale Europske lige plasirali su se Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham i - Bodo/Glimt. Norveški klub, kojega je Dinamo 2022. izbacio u play-offu golom Josipa Drmića u produžecima, šokirao je Lazio i, nakon pobjede 2-0 u prvoj utakmici po snijegu kod kuće, izdržao na krcatom Olimpicu izborivši penale (3-1), a tamo je, unatoč dvama promašajima, imao nešto više koncentracije i izbacio Talijane 3-2.

Nikad nijedan klub iz norveške lige nije bio u polufinalu Uefina natjecanja, a sad je to uspjelo momčadi iz gradića od 43.000 ljudi koji je tek prije osam godina postao prvoligaš. Europa je za njega čula kroz susrete s Milanom u kvalifikacijama Europske lige, a pogotovo kroz čudesnu večer protiv Rome Joséa Mourinha 2021/22., koju su razbili 6-1, a potom su im Talijani uzvratili u četvrtfinalu Konferencijske lige iste sezone.

Zašto je uspjeh Bodo/Glimta dobar za Dinamo? Prvak Norveške, naime, ima mjesto u play-offu za Ligu prvaka, a "modri" će profitirati ako i samo ako budu prvaci HNL-a i upravo Bodo/Glimt osvoji Europsku ligu. Kroz tu kartu tako će Norvežani ravno u glavnu rundu Lige prvaka, a Dinamo će, kao klub s najboljim Uefinim koeficijentom, preskočiti dvije stepenice i imati zajamčenu jesen u Europskoj ligi, uz mjesto nositelja u završnoj rundi kvalifikacija za elitno natjecanje.

Kladionice, dakako, taj scenarij vide najmanje realnim, na njih je koeficijent 13, a statističari im daju 9 posto da će osvojiti europski trofej. Na putu do njega morat će prvo izbaciti Tottenham, a onda i pobjednika dvoboja između Athletic Bilbaa i Manchester Uniteda. Polufinala se igraju 1. i 8. svibnja, a finale 21. svibnja, upravo na San Mamésu. Baskijski klub gaji nadu da će pred domaćim navijačima otići do kraja, no račune im možda pomrse i hrabri Norvežani pa tako, dođe li do nevjerojatnog preokreta u završnici HNL-a, pomognu i Dinamu.