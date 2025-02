Trener Dinama: Želim pričati s muškarcima, a ne s igračima. Zamislite kako je u svlačionici

Nakon što je Hajduk ispao kod kuće od Rijeke (3-1) u četvrtfinalu Kupa, isto se dogodilo i Dinamu. U katastrofalnim uvjetima na Maksimiru s(p)retiniji je bio Osijek i na kraju se na Opus Arenu vraćaju s polufinalom. Spasio se na osječkoj klupi tako Federico Coppitelli, ali njegovom sunarodnjaku Fabiju Cannavaru situacija prije najvećeg hrvatskog derbija daleko je od povoljne.

- Bilo je jako teško igrati u ovim uvjetima, nije to bilo dobro za nas, a možda je bilo jako dobro za nas. Snašli su se mnogo bolje, pokušali smo igrati na druge lopte u prvom dijelu, ali to nije bilo dobro, u drugom dijelu imali smo više prilika, ali bilo je teško zabiti gol tako. Nekad je čista mreža bolja nego da pobijediš utakmicu 3-0 i ako to ne razumijemo, nije dobro - započeo je Cannavaro.

Protiv Osijeka je Dinamo dva puta ove sezone izgubio kad je primio golove iz prekida, očito je to segment koji 'modrima' stvara problem.

- Ludo je što sve izgleda tako jednostavno, a sve je u fokusu. Radimo na mnogim stvarima što se tiče prekida, jučer smo i prekjučer radili, ranije smo radili... Rekao sam im da ako protivnici nešto stvore i zabiju gol, stisnemo im ruku i dobro. Ali, ovako, teško je shvatiti. Ne trebaju se bojati pogriješiti, ako nekoga stavim u momčad i pogriješi, to je moja pogreška, a suludo je da smo primili gol kao djeca. Kasnije smo probali sve, neki put pobijediš, neki put ne. Protiv Osijeka je smiješno što smo prelako izgubili obje utakmice, kad radimo ovakve pogreške, bit će teško ne primiti gol - rekao je Cannavaro pa nastavio o uvjetima:

- Ne želim tražiti isprike, vi znate bolje od mene. Ne želim plakati o vremenskim uvjetima, probali smo pobijediti i ne mogu dečkima ništa zamjeriti nakon primljenog gola.

Nešto se mora promijeniti prije najvećeg hrvatskog derbija, a Talijan je odmah nakon utakmice napravio prvi korak što se toga tiče.

- Prespavat ćemo na Maksimiru, odlučili smo prije utakmice da se trebamo dobro oporaviti i pripremiti utakmicu, bit će to teška utakmica protiv dobre momčadi. Trebamo reakciju, promjenu dinamike, trebamo probati smanjiti razliku - jasan je.

Marko Pjaca završio je na klupi nakon sudara na sredini terena, a igrači su brzo napustili teren nakon poraza.

- Nije ništa specijalno s Pjacom, samo udarac. A ne volim pričati s igračima nakon momčadi jer smo svi jako emocionalni nakon utakmice. Neki će pogledati susret još jednom, onda ćemo razgovarati u miru. Kako je u svlačionici? Možete zamisliti, dečkima je jako stalo. Moramo razbistriti um - objasnio je Cannavaro pa zaključio o tome kako će pristupiti igračima prije derbija s Hajdukom:

- Trebamo biti muškarci u ovom slučaju, obično kad pričam s igračima pričam s muškarcima, na taj im način pristupam, ne kao igračima. Trebam reakciju, moramo staviti nešto na stol kako bi pokazali kakvi smo zapravo.