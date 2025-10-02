Cannavaro pronašao novi posao nakon debakla na Maksimiru

Bilo bi nepošteno i nerealno Fabija Cannavara (52) proglasiti jedinim krivcem za sezonu Dinama koja je bila ispod očekivanih standarda. Ipak, činjenica je kako Talijan nije pomogao zagrebačkom klubu u kratkom mandatu kojeg je imao na Maksimirskoj 128. Početkom travnja dobio je otkaz, a sada je sklopio novi posao nakon višemjesečnog odmora.

Naime, talijanski insajder Fabrizio Romano javlja kako je legendarni Talijan prihvatio ponudu ambicioznog nogometnog saveza Uzbekistana, koji je osigurao plasman na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Italiji. Kao alternativne opcije spominjali su se Joachin Löw, koji je osvojio Mundijal 2014. s Njemačkom, Paulo Bento i Fatih Terim.

Ipak, čini se da je izbor pao na Cannavara, čije iskustvo igranja na najvišoj razini i trenerski rad u Aziji predstavljaju idealnu kombinaciju. Podsjetimo, Cannavaro je u trenerskoj karijeri vodio nekoliko kineskih klubova, kao i tamošnju nogometnu reprezentaciju.

Bio je i trener saudijskog Al-Nassra, a 2022. se vratio u Europu te vodio talijanskog niželigaša, prije nego što je Udinese spasio od ispadanja u Serie B. Zatim je stigao na Maksimir, gdje je pobijedio u samo sedam od 14 utakmica koje je vodio uz dva remija i pet poraza.