Cannavaro: Zbog navijača želim pobjedu protiv Milana, a Kanga će nam biti od velike pomoći...

Dinamo je na otvaranju proljetnog dijela sezone poražen (3-0) kod Arsenala. Bila je to igra "mačke i miša", Zagrepčane se ništa nije pitalo, a "topnici" su mogli i još koji put zatresti mrežu hrvatskog prvaka. Istina, "modri" su igrali protiv jedne od najboljih momčadi Europe, to neće i ne može biti mjerilo Cannavarovog rada, a srećom u obranu se brzo vraćaju Theophile, Galešić, Franjić...

- Rezultat je na kraju 3-0, nije jednostavno tako izgubiti. Rekao sam igračima da od početka budu zajedno, budu kompaktni, rade kao momčad svih 90 minuta, a primili smo gol nakon dvije minute. Kasnije nam je bilo teško, tražio sam od igrača da igraju nogomet, opuste se. U nastavku smo igrali bolje, ali nije lako igrati protiv Arsenala. Stvarno su snažna momčad - rekao je Fabio Cannavaro, pa na opasku novinara kako su Mmaee i Torrente odigrali jako dobru utakmicu, a uskoro mu se vraćaju drugi braniči dodao:

- Volim takve probleme, bolje je kad imate puno kvalitete u momčadi, nego premalo. Mišić nam se danas vratio, Ademi je nakon prvog poluvremenu osjetio nešto u koljeno. Trebamo popraviti naše fizičko stanje, u sljedeća dva tjedna igramo četiri-pet utakmica, moramo biti bolji.

Dinamo ima isti broj bodova kao Manchester City...

- Stavljate me pod pritisak? Znam kako stoje oni, ha, ha. Mi želimo dati najbolje od sebe, sad igramo doma protiv Milana, moramo pokušati pobijediti, treba nam ta pobjeda i zbog navijača. Želimo slaviti s njima, a ja želim pobjede. Zašto ne protiv Milana? Ali želim to zbog nas, ne Manchester Cityja.

Koji je bio plan igre?

- Teško je igrati protiv momčadi kao što je Arsenal, naše lige su drugačije. Oni igraju Premier ligu, dali smo sve od sebe. Imali smo strategiju, ali u nogometu puno toga ovisi i o situacijama na terenu, fizici... mi se ne možemo uspoređivati s ovakvom momčadi iz Premier lige.

Što nam možete reći o novom pojačanju Wilfriedu Kangi, kako ste ga vi doživjeli?

- Kanga? Vidjet ćemo u kakvom je stanju, znate da dugo nije igrao, ali pričao sam s njim. On je uzbuđen biti s nama, sad imamo samo dva dana do Istre, još ću pričati s njim, vidjet ćemo hoćemo li ga protiv Istre koristiti od početka ili s klupe. Znamo da je veliki profesionalac, on može poboljšati druge igrače u našoj svlačionici, sretan sam što je tu s nama - završio je Cannavaro.

Evo što je poručio u kameru HTV-a:

- Kad primite gol u drugoj minuti u ovakvoj utakmici, teško je. Vidio sam reakciju igrača koja je bila jako dobra, u ovo kratko vrijeme koje radimo zajedno shvatili smo da možete igrati protiv svega ako igrate kako momčad. U drugom dijelu primili smo dva gola iz akcija koje smo vježbali, reakcije braniča nisu bile dobre. Ali bilo je i dobrih stvari, sad ovo moramo zaboraviti i okrenuti se HNL-u.

Koje su bile pozitivne stvari?

- Navijači. Prije utakmice pričao sam s igračima i rekao im da im se oduže. Bilo je teško, ali pokušat ćemo se popraviti. Htio sam u poluvremenu da budemo hrabriji, igrali smo dosta na duge lopte i bilo je Sandru teško igrati između dvojice stopera. Propustili smo dosta drugih lopti, ali teško je igrati protiv Arsenala. Pokušali smo tražiti bolje situacije, igrati kratko i dugo i zadati im probleme. Ali znamo da to nije lako. Sad moramo analizirati ovo i pokušati minute svima. Mišić se vraća nakon dva mjeseca, Aki je bio umoran pa sam ga izvadio, kao i Rog. Imam kratak popis igrača koje smijem koristiti, ali dat ćemo sve od sebe.