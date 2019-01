Cardiff će od osiguranja dobiti novce s kojima su kupili Salu...

Sudbina nesretnog Emiliana Sale i dalje je nepoznata, a policija je u međuvremenu odlučila obustaviti potragu za njim. Argentinac je u ponedjeljak trebao avionom stići u Cardiff koji ga je kupio za 17 milijuna eura, no do tamo nikada nije došao.

Iako je to u ovome trenutku nebitno jer se radi o ljudskome životu, mnogima je prošlo kroz glavu što će biti s tih 17 milijuna koje su Velšani obećali isplatiti za napadača, hoće li ih Nantes morati vratiti.

Cardiff je već registrirao Salu u Fifi stoga će morati Francuzima isplatiti cjelokupni iznos, ali neće ni oni ostati praznih ruku. Svaki igrač je osiguran i prilikom ovakvih tragičnih situacija postoji klauzula koja jamči klubu odštetu. Osiguranje bi tako trebalo Velšanima isplatiti cijeli iznos koji su oni platili za argentinskog napadača.

Nastavite tražiti Emiliana Salu, zavapili su nogometaši. Oni traže da se nastavi potraga za avionom u kojemu je bio njihov kolega, a koja je prekinuta u četvrtak.

- Ujedinimo se kako bi se potraga oko nestanka Emiliana Sale nastavila, zbog njega i njegove obitelji. #PrayForSala - poruka je koju su na društvenim mrežama podijelili brojni nogometaši.

Gonzalo Higuain je snimio video poruku u kojoj traži da se ne odustaje od potrage za njegovim sunarodnjakom i kolegom. Peticiju su podržali i Blaise Matuidi, Florian Thauvin, Benjamin Mendy, a molbu je uputio i Lionel Messi.

- Sve dok postoje mogućnost i nada, molimo vas da ne prestanete tražiti Emilijana. Obitelji i prijateljima šaljem podršku, budite snažni - napisao je Messi.

Romina Sala, igračeva sestra koja je doputovala u Veliku Britaniju iz Argentine, tvrdi da je njezin brat živ. Osjeća to.

- Duboko u sebi osjećam da je Emiliano živ. Molim vas, nemojte prekinuti potragu. Razumijemo da je komplicirano, ali molim vas, nemojte odustajati. Za nas su oni još uvijek živi - rekla je Romina medijima u Cardiffu, a sličnu poruku je uputio i njezin otac iz Argentine.

- Molim vas samo jedno, nastavite tražiti - rekao je Horacio Sala.

Navijači Cardiffa su napravili dirljivi transparent igraču koji je trebao biti najskuplje pojačanje u njihovoj povijesti, ali nikada nije stigao zaigrati u njihovom dresu.

- Nikada nismo vidjeli kako igraš, nismo te vidjeli kako zabijaš, ali Emiliano, voljet ćemo te zauvijek - dirljiva je poruka.

#CardiffCity fans have unveiled this touching banner for Emiliano Sala 💙



"We never saw you play and never saw you score but Emiliano our beautiful bluebird we will love you forever more." pic.twitter.com/yG0I5aCBPj