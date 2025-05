Carević: Hajduk još ima nadu u naslov. Svi su ga prekrižili..

Gorica će u nedjelju od 16 sati u 34. kolu HNL-a ugostiti Hajduk. Ulaznice su odavno razgrabljene, mamac je Hajduk, ali i domaćin u ovoj utakmici ima priliku osigurati ostanak u ligi.

Pokretanje videa... 00:57 Livajin menadžer za 24sata: Ne pregovaramo s Turcima, a s Hajdukom ćemo sjesti na ljeto | Video: 24sata/Miroslav Lelas/Ivo Čagalj/Pixsell/Instagram

Mario Carević, bivši igrač Hajduka i po mnogima, kandidat za klupu u novoj sezoni, svom voljenom klubu ima priliku zagorčati život i uništiti mu snove o naslovu prvaka.

Turopoljci igraju fenomenalno u posljednje vrijeme, ali u posljednjem kolu izgubili su od Rijeke na Rujevici (2-1).

- Imamo svoj put, nije ugodno izgubiti, ali Rijeka je odlična. U prvom poluvremenu imali smo kolektivni podbačaj, a Rijeka je bila raspoložena i kaznila nas. U nastavku smo bili jako dobri, imali dominaciju. Zasluženo smo izgubili. Nema tuge, fokus je na sljedećoj utakmici - rekao je Carević pa najavio Hajduk kojeg je ove sezone već srušio u Velikoj Gorici. Bilo je 1-0.

Hajduk i Gorica sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Svi su zdravi osim Leša, Fiolića i Pršira. Znamo da nas čeka teška utakmica. Hajduk još ima nadu u naslov. Drugačije će biti od Poljuda i prve utakmice ovdje. I oni će biti drugačiji jer ih je nakon poraza u derbiju dosta medija prekrižilo. To ulazi u glavu, bit će rasterećeni, a manjak očekivanja znači da je izvedba bolja. To naravno nije dobro za nas, ali možemo igrati sa svima. Pokazali smo to u prvom dijelu sezone protiv Hajduka, pokazali i na Poljudu da možemo, ali bit će to drugačija utakmica.

Kakvu Goricu možemo očekivati?

- Gorica? Isti pristup protiv svakoga. Matematički nismo sigurni, trebaju nam tri boda da ne ovisimo o drugima, a ne želim ovisiti ni o kome već o sebi. U specifičnoj smo situaciji. Puno je igrača na posudbi, neki misle o idućem koraku, ali tražim fokus jer sezonu moramo završiti kako smo i počeli - s pravim rezultatom. Od nas se to traži, od mene prvog, ali i igrača da završimo kako treba.

Hajduk i Gorica sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Gorica je sjajnim rezultatima u posljednje vrijeme osigurala lagodniju završnicu sezone, ali još nije osigurala ostanak. Svjestan je toga i sam Carević koji spušta loptu na zemlju.

- Da, situacija je takva. Puno ih je ovdje na posudbama, puno na kraju ugovora. I kada ljudi iz kluba iniciraju razgovor - ne mogu pričati. Počnem pa stanem jer želim zatvoriti jednu stranicu da bih otvorio drugu.

Velika Gorica: Gorica pobijedila Hajduk 1:0, Banić obranio penal Livaji u zadnjim sekundama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najavio je kako se više nikada ne želi naći u situaciji borbe za ostanak. To znači kako očekuje od čelnika Gorice da još malo zavuku ruku u džep i dovedu pojačanja za sljedeću sezonu.

A kako vidi rasplet sezone u borbi za titulu?

- Ova sezona HNL-a je toliko luda da bih bio budala da idem prognozirati. Puno je oscilacija po kolu, to je nevjerojatno. Kad smo pobijedili Dinamo, svi su rekli da su gotovi, a oni sada imaju ogromne šanse. Ne bih se htio upuštati u prognoze.