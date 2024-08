Carević: Oni su druga dimenzija, Dinamo je stvarno dominantan

Treće kolo HNL-a ponudilo je susret prvog i drugog na tablici. Dinamo je dočekao povratnika Šibenik (3-0) koji je na iznenađenje mnogih nakon dva kola imao dvije pobjede, no Šibenčani su znali da će utakmica na Maksimiru biti velik zalogaj. Na koncu su ispraćeni s tri gola i Zagrepčani su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice kao jedina stopostotna momčad nakon tri kola.

- Dinamo je druga dimenzija, njihova pobjeda je zaslužena. Mi smo tek ušli u ligu, devet od 11 mojih igrača je praktički iz druge lige. To je jedan drugačiji ritam. Dobro smo se prezentirali, imali smo tri, četiri izgledne prilike. Treba nam prilagodba na ovaj, brži nogomet. Ali ponosan sam na svoje dečke, zaslužili smo gol. Dinamo je dominantan, nitko u tri kola nije imao nijedan korner protiv njih, stvarno su predominantni za nas. Kad odeš visoko, kazne te iz tranzicije, kad se spustiš opet imaju rješenje - rekao je trener Šibenika Mario Carević nakon utakmice i dodao:

- Žao mi je što zbog nekakvog zadovoljstva nismo postigli gol. Bio bi to poticaj za dalje. Idemo se pripremati dalje, za nastavak prvenstva, za protivnike s kojima ćemo se, nadam se, lakše boriti.

Delić je ušao u 62. minuti, a u 75. ste ga već izvadili. Postoji li neki razlog za to?

- Ozlijedio je gležanj, zato sam ga izvadio.

Šibenik se ne bi trebao boriti za ostanak, djeluje kao dobro posložena momčad.

- Ljutile su me najave da igraju prvi protiv drugoga, tek je krenulo prvenstvo. Tek ćemo nakon prvog kruga znati gdje smo i koja nam je realna slika. Moramo se prilagoditi na tu brzinu, druga liga je bila ipak slabija. Ali, tek ćemo vidjeti za što ćemo se boriti. Mogu biti dijelom zadovoljan, no protiv Dinama mnogi pate i prođu gore nego mi. Glave gore. Moraš stalno biti u bloku, u patnji da bi iznenadio Dinamo. Kreirali smo ozbiljne situacije, imali smo dobrih stvari. Većina igrača je prvi put igrala protiv Dinama, to je jedno iskustvo, koje će nam koristiti.

Hoće li se Dinamo prošetati ligom?

- Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ali, kad pogledamo sve, Dinamo je trenutno najkvalitetnija momčad lige.

Hajduk, Rijeka i Osijek doživjeli su debakl u europskim pretkolima.

- Šteta za sve klubove i koeficijent. Je li to realnost ili loš dan, ne znam, ali šteta što su svi ispali, kao ljubitelju nogometa baš mi je žao.