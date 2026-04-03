Carević: Presudnik nije bio na našoj strani. Šafarić: Spletom nesretnih okolnosti nismo dobili

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Varaždin: SuperSport HNL, 28. kolo, NK Varaždin - HNK Gorica | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ta pauza od 14 dana bez prijateljskih utakmica kao da nam je oduzela tonus i fokus. Koliko god sam pokušavao držati tenziju, nismo bili unutra. Varaždin je bio agresivniji, kazao je Carević

Nakon reprezentativne stanke vratio se HNL, a 28. kolo otvorio je susret Varaždina i Gorice. Svi najvažniji trenuci utakmice dogodili su se u prvom dijelu. Aleksa Latković nakon kornera zabio je za vodstvo domaćina u 27. minuti, a u 45. minuti Ante Erceg izjednačio je i postavio konačnih 1-1.

Poslije utakmice dojmove su podijelili treneri obiju momčadi.

- Bilo je svega, dali smo sve od sebe. Imali smo jako puno problema prije utakmice. Nedostajalo nam je dosta igrača. I Latković je imao veliku oteklinu i nismo znali hoće li moći igrati, ali nagradilo ga je i zabio je gol. Odigrali smo dobru utakmicu, spletom sretnih ili nesretnih okolnosti primili smo taj gol. Kasnije smo pokušavali, ali nismo uspjeli zabiti za pobjedu - rekao je Nikola Šafarić.

U drugi dio Varaždin je ipak ušao nešto slabije.

- Ušli smo slabije, ali gol u zadnjoj minuti nas je poremetio. Bilo je nervoze i trebalo nam je vremena da se primirimo. Poslije smo uspjeli, napadali smo, ali nismo uspjeli zabiti.

Slijedi Slaven Belupo.

- Imamo vremena za odmor, nadam se da će se neki igrači vratiti kako bismo proširili kadar. Moramo paziti na sitne pogreške. Puno radimo, a svaka nas pogreška kažnjava. Protivnik i s lošijom igrom dolazi do neriješenog ili pobjede. Moramo biti hrabri i nositi se s tim - zaključio je Šafarić.

Trener Gorice Mario Carević požalio se kako im je duga stanka naštetila i poremetila fokus.

- Od početka je bila tvrda utakmica, s puno duela, kartona i prekršaja. U prvom poluvremenu bili smo uspavani. Ta pauza od 14 dana bez prijateljskih utakmica kao da nam je oduzela tonus i fokus. Koliko god sam pokušavao držati tenziju, nismo bili unutra. Varaždin je bio agresivniji. Utakmica je otišla u smjeru u koji nismo htjeli. Nismo odigrali najbolju utakmicu, ali u konačnici, uzeti bod u ovakvoj utakmici znači da moramo biti zadovoljni.

Bogojević je zabio gol za preokret, no sudac ga je poništio.

- Šteta. Bogojevićev gol je bio prekrasan, kao i akcija. U konačnici bi to bio gol za pobjedu, no tako je VAR odlučio ili kako se ono na hrvatskom kaže? Presudnik? Presudnik nije bio na našoj strani.

Slijedi kup-utakmica kod kuće u polufinalu protiv Dinama.

- Moramo prvo vidjeti zdravstveni bilten. Erceg se požalio na mišić, imamo još neke ozljede pa ćemo vidjeti s kim ćemo ići u taj susret. Velika je to utakmica za nas, Dinamo je favorit, ali smatram da, ako budemo na pravoj razini i budemo imali sreće, možemo nešto napraviti. Imamo problema s ozljedama pa ćemo vidjeti što će biti - zaključio je Carević.

