Čarolija 'kazališta snova' za najluđi preokret u produžecima! Amorim: Gledao sam film o '99.

Kakvu utakmicu je doživio Old Trafford u četvrtfinalu Europske lige! Preokreti, sjajni golovi, crveni karton za goste i na kraju delirij za navijače Manchester Uniteda. Nakon remija 2-2 u prvoj utakmici u Francuskoj, vodili su 2-0, zatim je Lyon osigurao produžetke (2-2) i tamo poveo 4-2, a onda se probudilo "ono nešto" u Unitedu što ih krasi još od doba Alexa Fergusona i čudesnim preokretom okreću na 5-4 i prolaze dalje. Ruben Amorim nije mogao doći sebi od adrenalina, ali je uspio prokomentirati utakmicu.

Prvo poluvrijeme pripalo je Unitedu koji je na odmor otišao golovima Manuela Ugartea (10.) i Dioga Dalota (45+1). Lyon stiže do izjednačenja u drugom dijelu preko Corentina Tolissa (71.) i Nicolasa Tagliafica (77.). Crveni karton je u 89. minuti dvojbenom odlukom suca Sandra Schärera zaradio Tolisso te se otišlo u produžetke, a tamo preokret za preokretom. Prvo Lyon šokira Old Trafford golovima Rayana Cherkija (104.) i realiziranim penalom Alexandrea Lacazettea (107.) i kad je sve izgledalo kao da je United u ponoru, slijedi preokret za pamćenje.

Bruno Fernandes zabio je penal za 4-3 u 114. minuti i to je stajalo na semaforu do 120. minute. U igru je za Lyon ušao i naš Duje Ćaleta-Car u 115. minuti kako bi pomogao gostima u obrambenom skoku. A onda slijede dvije minute koje Unitedovi navijači nikad neće zaboraviti. Casemiro daje za Kobbieja Mainooa, a tinejdžer pogađa drugi kut za 4-4. Odmah u sljedećem napadu Casemiro šalje dugu loptu u kazneni prostor, a tamo se Harry Maguire glavom naklonio za eksploziju oduševljenja na Old Traffordu.

- Gledao sam dokumentarac o utakmici Manchestera i Bayerna iz 1999. godine (okrenuli 0-1 u 2-1 u finalu Lige prvaka u Barceloni u nadoknadi, op.a.) kako bih dobio inspiraciju za ovakve trenutke. Bila je ovo velika noć. Mislili smo da je gotovo, ali istina je da nikad nije gotovo. Osjećam da je sve moguće. Na stadionu je navijanje zvučalo najbolje ikad. Žao mi je ljudi koji su morali otići sa stadiona dok smo gubili 4-2 - rekao je trener Uniteda pa nastavio:

- Ovakav trenutak može puno pomoći igračima u ovakvoj sezoni. Može stvoriti vezu između navijača i igrača i možemo zaboraviti na nekoliko minuta kakvu sezonu imamo.

Bila je to prva utakmica u povijesti eurokupova s čak pet golova u produžecima, prva u kojoj je jedna momčad zabila dva gola nakon 120. minute, a Manchester Unitedu prva u kojoj je pobijedio 5-4 nakon dugih 67 godina i utakmice protiv Arsenala.

United je okrenuo utakmicu na pogon potpunog ludila s tribina. Taktika je u zadnjih 10 minuta bila što više ubačaja na napadača, koji je naravno bio: Harry Maguire. Izvadio je Amorim Højlunda i u napad ubacio engleskog stopera, a njemu je u pomoć poslao zadnjeg veznog te također jednog od junaka 'crvenih vragova' Kobbieja Mainooa.

- U takvim trenucima, Harryja Maguirea vidim kao napadača. Vidim jednog velikog tipa unutar šesnaesterca. On je napadač, a ne branič. On zna kako se treba ponašati u tom prostoru - objasnio je Amorim.

Nije ovo prvi put da se na daskama 'kazališta snova' događaju ovakvi preokreti. Golovi u zadnjim trenucima utakmice su specijalnost Uniteda, a tome svjedoči da se u Engleskoj vrijeme poslije 90. minute zove "Fergijevo vrijeme"(Fergie time) upravo zbog čuda kojima su okretali utakmice. I engleski mediji raspisali su se o Unitedovom čudu te zaključili da je Amorimovoj momčadi Europska liga biti ili ne biti.

"S pozitivne strane, monumentalni završetak ovog natjecanja je dokaz da su Unitedovi igrači spremni za borbu. Imaju karaktera u izobilju, naslijedili su DNK kluba 'nikad ne reci nikad' i spremni su dati sve za jedan cilj", piše BBC koji dodaje:

"Unitedova sezona mogla bi završiti slavno ili sramotno. Ne postoji između. Nije trebalo biti ovako. Ali to je njihova stvarnost".

Uživo je i utakmicu gledao bivši stoper Uniteda Rio Ferdinand koji je ostao u nevjerici zbog onoga što je vidio.

- Nikad nisam vidio ovako nešto. Nikad nisam sudjelovao u ovakvoj utakmici i nikad nisam komentirao ovakvu utakmicu. Pomislio sam da će trebati više od čuda da se ovo okrene, ali sada i ja vjerujem - rekao je legendarni stoper.

United će za finale igrati protiv Athletica iz Bilbaa i sav fokus mora biti na tome. Amorim je najavio da će u Premier ligi igrati s "klincima" kako bi odmorio važne igrače za dvomeč s Atleticom. Burna noć za sve pristalice Uniteda, ali moraju se nadati da imaju goriva za otići do kraja i spasiti sezonu.