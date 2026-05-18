Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRAJ JEDNE ERE

Carvajal napušta Real Madrid, Modrić ostaje najtrofejniji ikad!

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Carvajal napušta Real Madrid, Modrić ostaje najtrofejniji ikad!
2
Foto: Gonzalo Fuentes

Kapetan Real Madrida, Dani Carvajal, napušta klub nakon 20 godina! Legenda s 27 trofeja, uključujući 6 Liga prvaka, odlazi u povijest kraljevskog kluba

Admiral

Real Madrid je u ponedjeljak objavio da na kraju sezone momčad napušta kapetan 34-godišnji Dani Carvajal, koji je dres Kraljevskog kluba nosio više od 20 godina, uključujući 13 s prvom momčadi.

"Real Madrid želi izraziti svoju zahvalnost i naklonost jednoj od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog nogometa", objavio je Real Madrid.

Od 2024. pratile su ga ozljede, a sada napušta Real Madrid kao jedan od najuspješnijih igrača u povijesti nogometa, s 27 trofeja, uključujući šest naslova Lige prvaka, četiri naslova La Lige i dva naslova Copa del Rey.

Španjolski reprezentativac (52 nastupa), također europski prvak 2024. godine, upravo je u nedjelju odigrao svoju 450. utakmicu u dresu Real Madrida, kluba čiji dres nosi od 2002. godine, prvo u mlađim kategorijama, a zatim i kao profesionalac. Igrao je jednu sezonu u Bayer Leverkusenu između 2012. i 2013. godine. Osvojio je 27 trofeja s Real Madridom i nije uspio doseći uspjeh Luke Modrića koji ostaje najtrofejniji igrač u povijesti "kraljevskog kluba" s 28 naslova.

Za Florentina Péreza, trenutačnog predsjednika Real Madrida i jedinog kandidata za reizbor, "Dani Carvajal je legenda i simbol Real Madrida i njegove omladinske akademije."

- Njegova slika uz našeg voljenog i nezaboravnog Alfreda Di Stéfana, kako postavlja kamen temeljac trening centra Real Madrida, zauvijek će biti urezan u srca svih Madriđana i u povijest našeg kluba - dodao je 79-godišnji Perez.

Zadnja utakmica u karijeri za Real bit će subotnji ogled na stadionu Santiago Bernabéu protiv Athletic Bilbaa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
ŠOKANTNE SCENE

VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026