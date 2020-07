Casillas se vratio u svoje jato: Postao je Perezov savjetnik

<p>U Akademiju<strong> Real Madrida</strong> stigao je 1990. godine, a 1999. godine debitirao je za prvu momčad. Punih 16 godina nije napuštao svoje jato i postao je apsolutna legenda kluba s pet La Liga, s tri Lige prvaka, s dva Kupa i četiri Superkupa. Sigurno već znate o kome je riječ. Ovo je životopis jednog od najboljih golmana svih vremena, a on je <strong>Iker Casillas</strong> (29)!</p><p>Španjolac je 2015. godine napustio svoje jato, ali taj rastanak nije baš bio najljepši. Real je htio dovesti Davida De Geu i Casillas je pod svaku cijenu morao otići kako bi otvorio mjesto za njega. Fiorentino Perez mu je čak isplatio otpremninu u vrijednosti od 15 milijuna eura, no Iker je samo htio završiti karijeru u klubu koji mu je dao sve. Ipak, na kraju je morao prihvatiti odlazak i to sa suzama u očima rekao na posljednjoj pressici. Nakon toga je otišao u Porto gdje je branio sve do prošle godine kada je imao srčani udar na jednom treningu. Oporavio se, nadao se povratku na teren, ali bilo je previše riskantno i legendarni Iker je otišao u mirovinu. Od tada je bio slobodan, posvetio se svojoj obitelji i karijeri oca, ali novi Realov poziv nije mogao odbiti. </p><p>Casillas je imenovan savjetnikom predsjednika Fiorentina Pereza, objavio je danas madridski klub, dan nakon osvajanja nove titule u La Ligi. </p><p>Sličnu funkciju imao je i aktualni trener Reala Zinedine Zidane. Nakon toga je postao trener druge momčadi Reala, pomoćnik Carlu Ancelottiju, a onda i glavni trener. Hoće li Iker proći sličan put?</p><p>Predsjednik Perez jako vjeruje Casillasu čijim venama teče bijela krv i uopće nije postojalo pitanje hoće li prihvatiti njegov poziv. Perez ga je htio blizu sebe kako bi s njim razgovarao o bitnim odlukama, a legendarni golman je to odmah prihvatio. Od 2015. do 2019. godine bio je prvi golman Porta i išlo mu je sjajno. Osvojio je jedno prvenstvo i dva Super kupa, ali od daljnje karijere oprostio se zbog srčanog udara kojeg je imao prošle godine. Jedno vrijeme bio je izvan nogometa, ali ovaj poziv nije mogao odbiti. Iako ga je Real praktički otjerao iz kluba, Iker se nije mogao naljutiti na klub koji mu je dao sve.</p><p>Vratio se u jato u kojem je proveo 25 godina. Jednostavno, Iker i Real ne mogu jedno bez drugoga. </p>