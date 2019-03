Casino Royal: Real je za trojicu igrača pripremio 500 milijuna

Casino Royal. Vrišti s naslovnice uglednog francuskog L'Equipea koji najavljuje veliku rekonstrukciju Real Madrida.

Zinedine Zidane će na raspolaganje ovoga ljeta dobiti čak 500 milijuna eura, a sve planira potrošiti na trojicu igrača - Paula Pogbu, Edena Hazarda i Kyliana Mbappéa.

Tri superzvijezde Zidane vidi kao temelj nove Realove momčadi, pomlađene, s novom energijom i osigurane na dugo godina. Zidaneu na ruku definitivno ide i činjenica da sva trojica imaju veliku želju surađivati s njime, ali i sva trojica su u klubovima koji im u ovom trenutku ne mogu jamčiti najveći trofej.

Hazard (28) prema Transfermarktu vrijedi 150 milijuna eura, a u Chelsea je stigao iz Lillea 2012. godine. Već je godinama jedan od najboljih igrača svijeta, ali plavce ne može vući sam i najviše što je osvojio na Stamford Bridgeu su dva domaća prvenstva, FA kup, Liga kup i Europska liga. Najvrjedniji trofej, onaj Lige prvaka mu je nedostižan...

Paul Pogba (26) se iz pobjedničke momčadi Juventusa vratio u Manchester United i napravio korak unatrag za svoju karijeru. Da je ostao, sada bi s Ronaldom marširao prema vrhu Europe. Iako su crveni vragovi još uvijek u borbi u Ligi prvaka, trebalo bi se dogoditi pravo čudo da uzmu trofej. On trenutno vrijedi 90 milijuna eura.

I na kraju Kylian Mbappé (20). Mogao je birati gdje će preseliti iz Monaca, a on se odlučio za PSG. Vjerovao je da bogata momčad može pokoriti Europu, ali Parižani su nastavili s neslavnim ispadanjima. Novac nije jedini faktor potreban za podizanje najvrjednijeg trofeja, u Parizu to najbolje osjećaju na vlastitoj koži. On će biti i najskuplji za dovesti jer je i najvrjedniji - 200 milijuna eura.

Zidane s 500 milijuna eura kreće u borbu za jaki trojac, ali neće mu biti nimalo lako. Igrače je možda pridobio, ali treba nagovoriti klubove da ih puste. Najlakše će mu vjerojatno biti s Hazardom kojeg Chelsea nekako uspijeva zadržati godinama, ali njegov je odlazak neizbježan, a najteže s Mbappéom jer koliko god novca imao Real, PSG ga ima još i više.