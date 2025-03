Ćavar otkrio o čemu je pričao s Duvnjakom pa poručio: Radimo čuda s obzirom na uvijete

Hrvatska je u četvrtom kolu kvalifikacijske skupine E deklasirala Češku rezultatom 36-20 i tako osigurala plasman na Europsko prvenstvo. Za razliku od prve utakmice, koja se igrala u srijedu, danas su hrvatski reprezentativci, nošeni podrškom navijača, dominirali od samog početka i nisu ništa prepuštali slučaju. Već nakon sredine prvog poluvremena bilo je jasno da su izabranici Dagura Sigurdssona superiorna momčad, a u drugom dijelu prednost se samo povećavala.

Nakon utakmice pred medije je stao i legendarni Patrik Ćavar, kojem je dodijeljeno priznanje.

- Bilo je sjajno biti sudionik ovog događaja. Lijepa je i gesta Saveza što su se sjetili nas starijih i omogućili nam da uveličamo ovaj veličanstveni trenutak - rekao je Ćavar.

Nakon utakmice Ćavar je nakratko porazgovarao s Domagojem Duvnjakom te otkrio o čemu su pričali.

- Kad su dečki osvojili srebro, poslao sam mu nekoliko poruka, a odgovorio mi je tek nakon pet dana. Toliko ih je dobio da mu je trebalo vremena da ih sve pročita. Dogovorili smo se da ćemo sjesti i napokon popričati, jer dosad nismo imali priliku. U hrvatskoj ligi igrali smo jedan protiv drugoga, ali nikad nismo imali priliku za pravi razgovor. Sad ćemo to napokon nadoknaditi i bolje upoznati jedan drugoga.

Kad god na rukometnim terenima vidimo frk, svi se sjete Ćavara.

- Mi smo to vidjeli od onih prije nas, a oni koji to sada izvode vidjeli su to od nas. To je naša hrvatska škola, atraktivna, ali i učinkovita.

Budući da je i sam bio legendarno krilo, osvrnuo se na trenutne hrvatske igrače na toj poziciji.

- Odlični su, samo im nedostaje igra jedan na jedan. Ako budu radili na tome, i to će doći. Zabijaju penale, kontre... Najkonstantniji su uz Šipića.

Smatra da ne trebamo brinuti za budućnost hrvatskog rukometa.

- Češka nije mjerilo kvalitete naše reprezentacije. Napravili smo sjajan rezultat i vratili rukomet doma, ali ne smijemo pomisliti da smo najbolji. Svako prvenstvo je nova prilika za napredak i dokazivanje. Nadam se da će ekipa ostati na ovako visokoj razini.

Komentirao je i pitanje infrastrukture.

- To nam je bolna točka, ali vjerujem da ćemo i u tom segmentu napredovati. Spominje se izgradnja rukometnog doma i nadam se da će se taj projekt realizirati. Postižemo sjajne rezultate s obzirom na uvjete u kojima treniramo, ne samo u rukometu nego i u svim drugim sportovima - zaključio je Ćavar.

Nakon legendarnog krila, pred medije je stao i miljenik navijača Filip Glavaš.

- Atmosfera je bila sjajna, puna Arena, i drago nam je zbog toga.

Tijekom utakmice dogodio se i jedan zanimljiv detalj. Paralelno s rukometnim susretom, na Rujevici se igrao derbi između Rijeke i Hajduka. Kao rođeni Riječanin i veliki navijač Rijeke, Glavaš je od suigrača tražio da mu javljaju rezultat Jadranskog derbija.

- Navijač sam, zanimalo me. Imali smo prostora da mislimo i o tome. Rijeka je pobijedila, danas imamo dva od dva i ja sam zadovoljan - rekao je uz osmijeh.

Nada se da će nova generacija hrvatskih rukometaša uspjeti nastaviti uspjehe koje su utrli Duvnjak, Karačić i Pešić.

- Lijepa gesta, i ovi ljudi koji su se oprostili zaslužili su ovako nešto. Prave su legende, odlaze u besmrtnost. Zaslužili su sve ovo jer su jako puno dali hrvatskom rukometu. Nadam se da ćemo i mi uspjeti održati taj ritam.

Glavaš je ostao ugodno iznenađen pohvalama koje mu je uputio Ćavar.

- Drago mi je da me Ćavar nahvalio, on je velika legenda. Baš me iznenadilo. Hvala mu na lijepim riječima.

Za njega sada slijede novi izazovi u dresu Nexe-a u borbi za naslov prvaka Hrvatske.

- U klubu kreće liga za prvaka, fokusiramo se na Našice, kamo idemo u goste za vikend. U svibnju će reprezentativno okupljanje biti nešto lakše jer smo već osigurali plasman na Europsko prvenstvo. Čekamo Luksemburg u Rijeci, a zatim idemo u Belgiju.