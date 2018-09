Cedevita gubila 20 razlike pa se vratila i na kraju - izgubila

Radost loptanja pod obručima vratila se u Zagreb, no ne na način kakav smo svi očekivali. Cedevita je protiv vrlo mlade momčadi odigrala s puno pogrešaka koje su ih u konačnici koštale boljeg rezultata. Partizan je nakon velike borbe slavio 87-84.

Cedevita se dosta mučla s obranom, puštalo je sa svih strana, a najčešće kod visokih igrača koji nisu imali nikakvih šansi pored Partizanove četvorke i petice.

Vidi se da to još nova, neuigrana momčad kojoj nedostaje još puno utakmica i treninga kako bi uhvatili pravu međusobnu kemiju. Napad je u nekim trenutcima ličio baš kao igra hrvatske reprezentacije protiv Poljske i Litve.

Sve se svodilo na individualna rješenja bez prave organizacije igre. Tu je najviše iskočo James Bell, inače osvajač Eurokupa iz prošle sezone, koji je pokazao da će biti pravo pojačanje za Cedevitu.

On je postigao 19 poena, isto kao i njegov sunarodnjak Justin Cobbs dok je momčad Partizana predvodio Vanja Marinković sa 25 ubačenih poena. Nevjerojatnu kvalitetu je pokazao taj mladić od samo 21 godine. Njegova hladnokrvnost u najbitnijim momentima poput najiskusnijeg igrača donijela je Partizanu veliku pobjedu.

Na kraju, ipak treba priznati da je momčad Sita Alonsa pokazala karakter jer su gubili 22 razlike i uspjeli doći na samo jedan poen zaostatka. No, u konačnici izostankom pravh akcija i pokušajem individualnih rješenja nisu uspjeli doći do potpunog preokreta. Za sve to također treba "okriviti" i Marinkovića koji je na plus jedan za svoju momčad zabio tricu čime je riješio utakmicu.

Dan ranije košarkaši Cibone poraženi su sa 68-78 na gostovanju u Beogradu kod Crvene zvezde, a Zadar će u ponedjeljak gostovati kod FMP-a.