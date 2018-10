Cedevita u velikoj drami srušila žilavu Albu Berlin.

Radost loptanja pod obručima ovaj put je imala sretan završetak u Domu sportova. Cedevita je nakon velike borbe pobijedila vrlo čvrstu Albu Berlin 75-73. Bila je to napokon ona Cedevita kakva se i očekuje da bude. Potpuno suprotno u odnosu na prethodne utakmice, obrana je u nekim trenutcima zaista fantastično izgledala.

Gosti su bili potpuno nemoćni na postavljenu obranu, a posebno čuvan bio je bivši osvajač američke sveučilišne lige Peyton Siva koji nije uspio pokazati svu svoju magiju, a čovjek je prošlu utakmicu u Eurocupu imao nerealnih 14 asistencija.

Vitor Benite pokazao je u današnjoj utakmici o kakvoj igračini se radi. Vukao je kad je bilo bitno, pogađao trice kao od šale. To je klasa koja je trebala Cedeviti, klasa koja čini razliku na terenu, a on to upravo i je.

U trećoj četvrtini došlo je do naguravanja između igrača, a bilo je fantastično vidjeti što su ostali suigrači priskočili u pomoć Krušlinu. Tu se točno vidi taj timski duh koji svaka momčad i treba gajiti. Tako se dolazi do pobjeda i velikih rezultata. Jasno je da ova momčad ima puno prostora za napredak,no bilo je lijepo vidjeti da s pokazali veću količinu agresivnosti u odnosu na prošle utakmice.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica je počela nadmetanjem u tricama, "tko zabije manje, mora skupit lopte". Nijedna momčad nije uspjela napraviti osjetniju razliku i igralo se na nož. Veliko iskustvo i znanje pokazao je sjajni Brazilac Vitor Benite koji je utrpao dvije trice zaredom.

Vitamini su praktički od samog početka imali vodstvo, a najveće je bilo od šest razlike. Na predah se otišlo s dva poena razlike u korist domaćina zahvaljujući košu Justina Cobbsa četiri sekunde prije kraja za 38-36. Početkom treće četvrtine Cedevita je silovito krenula i na krilima Filipa Krušlina i njegovih pet poena zaredom došla do najvećih 9 razlike. No ubrzo su to gosti rastopili serijom trica.

Sredinom četvrtine vidjeli smo veliku napetost kod koša Cedevite, a to je sve zamalo rezultiralo velikom tučom. Suci su uspjeli smiriti situacije, a igrače su "nagradili" s nesportskim i tehničkim greškama. Za tu odluku im je trebalo jedno deset minuta, što je igračima bilo dovoljno da se ohlade. Kod Cedevite su to zaradili Krušlin i Stipanović, dok je kod Albe Schneider dobio nesportsku, a Sikma tehničku.

Cedevita je u ovoj utakmici imala veliku širinu, što je nevjerojatna stvar. Kada nije išlo Benitea, odgovornost je preuzeo Cobbs, a kada njega nije išlo tu je bio Krušlin s kanonadom trica. Prošlogodišnji osvajač Eurocupa James Bell koji je vukao Vitamine u prethodnim utakmicama danas je zakazao i ostao na nula poena.

Obje momčadi igrale su čvrstu obranu i nitko nije uspio ostvariti veću prednost, a posebno je oduševio Ivan Ramljak. Dečko ima nevjerojatnu energiju i uvijek kad uđe sa svojom agresivnošću itekako pomogne obrani. Bilo je to Njegovim ulaskom Vitamini su postali puno čvršća utvrda.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica je bila u egalu u zadnjih pet minuta, a onda stvar u svoje ruke preuzima Justin Cobbs po uzoru na rođaka Westbrookaa i donosi Vitaminima šest razlike. Činilo se da se lakše diše, no bili smo u krivu. Sjajni Peyton Siva zabio je tricu, a asistirao za dvicu i eto Albe na minus 1 i za pravu dramu u samoj završnici.

Uslijedila je serija slobodnih bacanja u kojoj je hrvatski prvak mogao doći do veće razlike, no pola bacanja su promašili. To su opet iskoristili Nijemci i samo 11 sekundi prije kraja opet spustili na 1 razlike. No uspjela je Cedevita odoljeti u zadnjem napadu Albe i upisati prvu pobjedu u Eurocupu.

Najbolji kod Vitamina bio je fantastični Vitor Benite koji je zabio 17 koševa, a 15 je utrpao Cobbs. Kod gostiju je najbolji bio Giedraitis s 14 poena.

- Želim čestitati Cedeviti na pobjedi. Igrali su jako odlično a posebno Lima. Nesretan sam zbog velikih grešaka koje smo imali pred kraj utakmice - rekao je trener Albe Aito Garcia.

- Igrali smo kako smo se i pripremali. Jako teška utakmica i zahtjevna. Skautirali smo ih i odlično smo igrali. Šteta što nismo riješili utakmicu prije, napravili smo previše grešaka. Svaka pobjeda je bitna i idemo dalje - riječi su Ivana Ramljaka.

- Sretan sam zbog pobjede. Inače su zabijali preko 90 koševa, a mi smo ih ostavili na 73. To je velika stvar. Moramo igrati utakmicu da bi uništili protivničke napade, a mi razmišljamo samo kako pobijediti. To nekad ne valja. Nismo imali sreće sa promašenim tricama i slobodnim bacanjima. Nije bilo lako igrati protiv njih, protiv tako sjajne ekipe. Bell je bio danas nešto lošiji jer sam ga ranije stavio na klupi zbog dva faula. Ramljak je sjajno odigrao i dobili smo njega, a izgubili Bella. Maggette nije baš u dobroj formi, ali Ramljak je. Drago nam je jako što su se oporavili od ozljede - rekao je trener Sito Alonso.

Vitamini će u sljedećem kolu na put u Poljsku na gostovanje kod Arke Gdynije.