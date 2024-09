Čeferin: Dinamov poraz 9-2 nije katastrofa, gubila je i Barca! A problem kalendara stvara Fifa

Dinamova katastrofa u Münchenu (9-2) odjeknula je Europom, prvi je put netko zabio devet golova u povijesti Lige prvaka, ali predsjednik Uefe Aleksander Čeferin, koji je u subotu boravio u Rovinju na Weekend Media Festivalu, spušta loptu na zemlju.

Pokretanje videa... 00:53 Slaven - Dinamo 4-1: Novi epski raspad 'modrih', fenjeraš ih razbio za prvo slavlje sezone | Video: 24sata/Video

- Takav rezultat nije nikakva katastrofa. Morate znati da je Bayern pobijedio Barcelonu s Messijem i Suárezom 8-2, i to ne u Münchenu, nego u Lisabonu. Previše tražimo negativne stvari, to se u nogometu događa. Dinamo je dobra momčad i pobijedit će nekog od favorita - kazao je Čeferin za Novu TV i nastavio o reformiranom natjecanju:

- Liga prvaka počela je odlično, uvijek ima kritičara, ali su u principu svi zadovoljni. Bit će zanimljivija i nepredvidiva. Jedva čekamo da se nastavi. Hoće li produbiti jaz između velikih i malih? Jaz postoji, ali to nema veze s natjecanjem. Veliki će više igrati s velikima, mali s malima i svi imaju mogućnost kvalificirati se. Prije se do prosinca znalo tko će igrati nokaut-fazu Lige prvaka.

Rovinj WMF, Panel “Panel Mediji I sport - brak iz interesa?” | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Što je s pretrpanim kalendarom na koji se žale nogometaši?

- Kalendar je pun i ne možemo imati više utakmica, slažem se s tim. Ali klubovi su prvi tražili još utakmica jer si ne mogu priuštiti za plaće nogometašima. Uefa više neće mijenjati sustav i neće biti više utakmica, barem dok sam ja tu.

Zvijezda Manchester Cityja Rodri najavila je i mogućnost štrajka.

- To ne bih htio komentirati, ne vjerujem da će do toga doći. Puno razgovaramo, najveći problem bit će Svjetsko klupsko prvenstvo. Ali to nije stvar Uefe, nego Fife. To je njihova odluka i tamo imamo devet od 36 mjesta - zaključio je Čeferin.

Rovinj WMF, Panel “Panel Mediji I sport - brak iz interesa?” | Foto: Dejan Rakita/Pixsell