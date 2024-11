Čeferin u središtu skandala: Letio Uefinim zrakoplovom kao da je njegov za vrijeme Eura...

Ljudi, imate vlakove i autobuseve. Ne trebaju vam zrakoplovi. Bila je to poruka koju su Aleksandar Čeferin i Uefa isticali uoči Europskog prvenstva koje se ljetos održalo u Njemačkoj. Krovna europska nogometna organizacija poticala je ljude na korištenje alternativnih prijevoznih sredstava umjesto zrakoplova zbog manjeg zagađenja, ali se tih uputa nije pridržavao i prvi čovjek Uefe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:02 Čeferin kaže da obiteljski razlozi stoje iza odluke Predsjedništva UEFA-e | Video: 24sata/REUTERS

Naime, The Times piše kako Čeferin, uz još nekoliko glavnih dužnosnika Uefe, tijekom Eura nije štedio privatni mlazni zrakoplov u vrijednosti od 24 milijuna eura koji je u vlasništvu Uefe. Riječ je o zrakoplovu Bombardier Challenger 64 koji može primiti 12 putnika.

Rovinj WMF, Panel “Panel Mediji I sport - brak iz interesa?” | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Čeferin je navodno koristio zrakoplov kako bi putovao između njemačkih gradova tijekom Eura, ali i za odlaske kući u Ljubljanu. Uefa je, u međuvremenu, objavila kako su reprezentacije na Euru 2024. smanjile korištenje zrakoplova za čak 75 posto u odnosu na turnir iz 2016. A čak je 90 posto Uefinih zaposlenika putovalo Njemačkom javnim prijevozom tijekom turnira.

Čeferin koristio zrakoplov za let od 14 minuta?!

Tako je, primjerice, reprezentacija Nizozemske putovala vlakom na polufinalnu utakmicu protiv Engleske i pritom naišla na probleme zbog blokade željeznice. Sve dok je Čeferin neometano koristio luksuzni Uefin mlažnjak.

The Times javlja kako je Čeferin čak 16 puta letio privatnim zrakoplovom između 15. lipnja i 9. srpnja. Htio je zrakoplovom otputovati od Dusselderfa do Dortmunda 18. lipnja, ali je naišao na otpor Uefinog glasnogovornika zato što let između tih gradova traje tek 14 minuta!

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

- Očito je kako radimo nešto zaista krivo ovoj planeti - pričao je Čeferin jednom prilikom.

Glasnogovornik Uefe: Planirali smo te letove...

Zanimljiv je i podatak kako je 11 od 15 Čeferinovih letova privatnim zrakoplovom trajalo manje od sat vremena i kako se prvi čovjek Uefe tri puta vraćao u Ljubljanu tijekom Eura.

Jednom je to bilo nakon utakmice osmine finala između Rumunjske i Nizozemske 2. srpnja. Poletio je iz Munchena i za 38 minuta sletio u Ljubljanu. Navodno je istog jutra letio zrakoplovom iz Frankfurta u Munchen.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Čeferin je 3. srpnja ponovno sjeo u Uefin zrakoplov i odletio iz Ljubljane u Stuttgart kako bi pogledao četvrtfinale između Španjolske i Njemačke. Istog se dana pojavio na utakmici Švicarske i Engleske u Dusseldorfu.

Glasnogovornik Uefe rekao je za The Times kako je većina tih letova bilo planirano i u skladu s njihovom strategijom o održivosti turnira. Istaknuo je i kako je Uefa koristila električne automobile za prijevoz između gradova.