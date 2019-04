Čeka se odluka: Dinamo Bjelici ponudio novi ugovor do 2021.

Navijači Dinama do početka idućeg tjedna trebali bi znati hoće li Nenad Bjelica ostati na klupi Dinama. On ima važeći ugovor na još godinu dana, ali naravno da su u Dinamu nakon sjajne sezone svom treneru ponudili novi, poboljšani ugovor.

Kako doznajemo, Dinamo Bjelici nudi dvogodišnji ugovor, dakle do kraja sezone 2021., a Bjelica će odluku donijeti u naredna dva, tri dana. Vjerojatno će se malo posavjetovati i sa obitelji i onda reći ostaje li u Maksimiru. Pregovori su vođeni ovaj tjedan, a trener Dinama je posljednjih dana bio bliži odluci da ostane.

Nenad Bjelica u Dinamo je stigao u svibnju prošle godine. U svojoj prvoj sezoni na Maksimiru s Dinamom je osvojio prvenstvo, nakon gotovo pola stoljeća klub je igrao europsko proljeće, a do kraja sezone preostala mu je borba za osvajanje Hrvatskog kupa kojim bi kompletirao dvostruku krunu.

Nakon pobjede protiv Osijeka u polufinalu Kupa, Bjelica je potvrdio da će uskoro donijeti odluku o nastavku svoje karijere.

- Strpite se do Lokomotive. Prioritet i fokus svih nas je bilo osvojiti titulu prvaka i ući u finale Kupa. To smo riješili, pa sada imamo malo više prilike razgovarati o budućnosti - rekao je.

Jedan od glavnih uvjeta po dolasku u Maksimir bio mu je vlastiti izbor igrača. Doveo je nekoliko jakih pojačanja kojima je vjerovao i s kojima je ranije surađivao, složio momčad koja je na svakoj poziciji imala barem dvije jake opcije i usporedno s različitim igračima igrao na dvije fronte - jednom u HNL-u, drugom u Europi. To se pokazalo punim pogotkom.

Bjelica prije dolaska u Dinamo

Trenersku karijeru započeo je 2007. još kao igrač u Kärntenu. Potom je vodio Lustenau i Wolfsberg s kojim je ušao u prvu austrijsku ligu. Hrvatska nogometna javnost dobro ga je upamtila nakon što je s bečkom Austrijom srušio Dinamo na zadnjoj stepenici kvalifikacija za Ligu prvaka 2013. godine.

Poslije austrijske avanture preuzima talijanskog drugoligaša Speziju gdje se zadržao od lipnja 2014. do studenoga 2015. Od 2016. pa sve do nedavno bio je na klupi poljskog Lecha iz Poznanja s kojim je osvojio treće mjesto prethodne sezone. U prošlogodišnje doigravanje za prvaka Lech je ušao kao lider, no serijom slabih rezultata Bjelica je dobio otkaz.