Celtic postavio cijenu: Juranović može ići, ali za rekordnu svotu

Igrama na Svjetskom prvenstvu u Kataru zainteresirao je mnoge europske klubove, a prema pisanju Daily Recorda, Josip Juranović (27) bi se ove zime mogao pridružiti Ivanu Juriću u talijanskom Torinu. No, to neće biti tako jednostavno jer će morati posegnuti duboko u klupsku blagajnu.

Navodno su predstavnici Torina već u kontaktu s čelnicima Celtica, a klub s Hampden Parka postavio je visoku cijenu za hrvatskog reprezentativca. Desni bek je pod ugovorom do 2026. godine, a nakon što je Celtic doveo kanadskog reprezentativca Alistaira Johnstona (24).

Foto: LEE SMITH

Spominjao se interes Premierligaša poput West Hama i Chelseaja, ali najizgledniji je sada put u Serie A. No, za to će Torino morati izdvojiti i dvostruku svotu dosad najvećeg ulaznog transfera sezone. Bilo je to devet milijuna eura za Ajaxovog stopera Perra Schuursa (22) kojeg su platili devet milijuna eura. Što znači da Juranović ne odlazi ispod 18...

