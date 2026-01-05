Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI TRENER ZA NOVU GODINU

Celtic prosuo veliku prednost na vrhu. Otpustio trenera Nancyja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Celtic prosuo veliku prednost na vrhu. Otpustio trenera Nancyja
Foto: Lee Smith

Celtic otpustio trenera Nancyja nakon poraza od Rangersa! Nancy nije uspio sačuvati mrežu netaknutom, a klub je drugi na ljestvici. Hoće li novi trener donijeti promjene

Škotski klub Celtic je u ponedjeljak otpustio trenera Wilfrieda Nancyja, dva dana nakon poraza od Rangersa 3-1, čime se prvak izjednačio po bodovima sa svojim ljutim rivalom.

Francuz (48), koji je prošli mjesec zamijenio privremenog trenera Martina O'Neilla, ostvario je samo dvije pobjede u osam utakmica u svim natjecanjima, a pod njim još uvijek nije uspio sačuvati mrežu netaknutom. Celtic je drugi u škotskoj Premiershipu s 38 bodova u 20 utakmica, šest bodova iza vodećeg Heartsa.

FILE PHOTO: Scottish Premiership - Celtic v Rangers
Foto: Russell Cheyne

"Nogometni klub Celtic danas objavljuje da je odlučio raskinuti ugovor s menadžerom Wilfriedom Nancyjem, s trenutnim učinkom", rekli su u izjavi.

"Wilfriedovi pomoćnici, Kwame Ampadu, Jules Gueguen i Maxime Chalier, također će napustiti klub i sa sobom nose naše dobre želje. Klub također može potvrditi da je Paul Tisdale napustio svoju poziciju voditelja nogometnih operacija."

Brendan Rodgers, koji je vodio Celtic do četiri naslova prvaka u dva mandata, dao je ostavku na mjesto trenera u listopadu nakon lošeg niza. Peter Lawwell također je prošli mjesec odstupio s mjesta predsjednika kluba zbog brojnih prijetnji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Osijek je opet kupovao u Poljskoj. Teklić je bio prva, a sad Akere druga kupnja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek je opet kupovao u Poljskoj. Teklić je bio prva, a sad Akere druga kupnja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju
ZANOSNA UKRAJINKA

FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju

Ukrajinska sportska novinarka, model i influencerica Daria Bondar Savina (24) nedavno je dospjela u središte pozornosti nakon intervjua s trenerom Šahtara, Ardom Turamom. Na Instagramu ima oko pola milijuna pratitelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026